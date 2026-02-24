Verve Group Registered (A) - Aktie stürzt rapide ab - 24.02.2026

Die Verve Group Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 1,1635€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,94 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0735 € entspricht. Die Talfahrt der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,1635€, mit einem Minus von -5,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Verve Group Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -15,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine negative Entwicklung von -35,94 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,10 % 1 Monat -39,58 % 3 Monate -25,65 % 1 Jahr -66,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verve Group-Aktie: Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Befürworter verweisen auf starke Q4‑Zahlen (Umsatzwachstum, Bruttomarge 44,6 %, EBITDA 48,6 Mio.) und 2026‑Ziele (Umsatz 680–730 Mio., EBITDA 145–175 Mio.) plus Vertriebsausbau. Kritiker warnen vor Verschuldung, zweifeln an Analysten, diskutieren Kursziele (5 EUR) und vermuten Manipulation; es gibt Spekulationen über Remco Westermann-Käufe.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,53 Mio.EUR € wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.