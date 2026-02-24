    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    sofatutor übernimmt SchoolMouv: Stärkung der internationalen Expansion

    Mit einem strategischen Schritt nach Frankreich treibt sofatutor seine Internationalisierung voran: Die Übernahme von SchoolMouv stärkt den Weg zum paneuropäischen EdTech-Champion.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EMERAM-Portfoliounternehmen sofatutor übernimmt die französische Lernplattform SchoolMouv (Mitteilung datiert 24.02.2026).
    • Die Transaktion ist das erste große Add-on im französischen Markt und ein strategischer Schritt zur Internationalisierung hin zu einem paneuropäischen EdTech-Anbieter.
    • sofatutor erreicht mehr als 2 Millionen Nutzende, bietet rund 7.000 Lernvideos und über 200.000 interaktive Übungsaufgaben; inkl. der Early‑Learning‑App sofatutor KIDS (2–6 Jahre).
    • SchoolMouv (gegründet 2013 in Toulouse) ist auf den französischen Lehrplan ausgerichtet, bietet Videos, strukturierte Kurse, interaktive Quizze, Karteikarten und KI-gestützte Inhaltserzeugung und beschäftigt ca. 40 Mitarbeitende.
    • SchoolMouv bleibt als eigenständige Marke mit eigenem Management erhalten; EMERAM und sofatutor betonen erwartete Synergien in Vermarktung, Content und Technologie und planen weitere internationale Add‑ons.
    • Weitere Transaktionsdetails wurden nicht veröffentlicht; sofatutor wurde rechtlich/finanziell von Aramis, LARK und Forvis Mazars beraten.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
