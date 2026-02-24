77 0 Kommentare sofatutor übernimmt SchoolMouv: Stärkung der internationalen Expansion

Mit einem strategischen Schritt nach Frankreich treibt sofatutor seine Internationalisierung voran: Die Übernahme von SchoolMouv stärkt den Weg zum paneuropäischen EdTech-Champion.

EMERAM-Portfoliounternehmen sofatutor übernimmt die französische Lernplattform SchoolMouv (Mitteilung datiert 24.02.2026).

Die Transaktion ist das erste große Add-on im französischen Markt und ein strategischer Schritt zur Internationalisierung hin zu einem paneuropäischen EdTech-Anbieter.

sofatutor erreicht mehr als 2 Millionen Nutzende, bietet rund 7.000 Lernvideos und über 200.000 interaktive Übungsaufgaben; inkl. der Early‑Learning‑App sofatutor KIDS (2–6 Jahre).

SchoolMouv (gegründet 2013 in Toulouse) ist auf den französischen Lehrplan ausgerichtet, bietet Videos, strukturierte Kurse, interaktive Quizze, Karteikarten und KI-gestützte Inhaltserzeugung und beschäftigt ca. 40 Mitarbeitende.

SchoolMouv bleibt als eigenständige Marke mit eigenem Management erhalten; EMERAM und sofatutor betonen erwartete Synergien in Vermarktung, Content und Technologie und planen weitere internationale Add‑ons.

Weitere Transaktionsdetails wurden nicht veröffentlicht; sofatutor wurde rechtlich/finanziell von Aramis, LARK und Forvis Mazars beraten.





Lesen Sie auch 315 Milliarden US-Dollar Indiens Tech-Sektor wächst – doch die Krise lauert US-Zölle illegal FedEx fordert Milliarden von den USA zurück Insolvenzalarm Thomas Lloyd: Das Wirecard der Öko-Finanzbranche? Branche in Gefahr? Hyundai warnt vor US-Zollschock trotz Supreme-Court-Urteil





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.