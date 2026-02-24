    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIEN IM FOKUS

    Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick

    • Halbleiterkauf: Elmos klettert 7,8% aufs Hoch!
    • Aixtron +3,7%: BofA hebt 2027-Schätzungen mehr
    • Wacker u. Siltronic +2% jeweils; Suss +5,8%!!
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterunternehmen haben Anleger am Dienstag auf dem Kaufzettel. Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos Semiconductor kamen gut an, die Papiere kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 7,8 Prozent.

    Aixtron setzten ihren Aufwärtstrend ebenfalls fort. Sie gewannen 3,7 Prozent. Analyst Oliver Wong von der Bank of America erhöhte seine Schätzungen für 2027 in seinem Ausblick auf den Geschäftsbericht des Spezialanlagenbauers, der sein Nebenwerte-Favorit in der europäischen Halbleiterbranche ist.

    Im Plus mit jeweils um die 2 Prozent notierten auch Wacker Chemie und Siltronic . Suss Microtec zogen um 5,8 Prozent an./ajx/jha/

     

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,54 % und einem Kurs von 139,8 auf Tradegate (24. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +8,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,59 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -14,13 %/+3,05 % bedeutet.




