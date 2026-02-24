Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick

Im Plus mit jeweils um die 2 Prozent notierten auch Wacker Chemie und Siltronic . Suss Microtec zogen um 5,8 Prozent an./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,54 % und einem Kurs von 139,8 auf Tradegate (24. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +8,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,59 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -14,13 %/+3,05 % bedeutet.