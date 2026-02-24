    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Kasachstan fordert 4,6 Mrd.

    Nach Streit wegen giftigen Schwefel in Gasanlagen: Öl-Giganten wehren sich

    Shell, TotalEnergies, Exxon & Co. klagen gegen eine 4,6 Milliarden US-Dollar-Strafe Kasachstans wegen Umweltverstößen im Kashagan-Ölfeld in Kasachstan. Das steckt dahinter.

    Große Energiekonzerne und andere Anteilseigner des kasachischen Ölfelds Kashagan haben ein Schiedsverfahren gegen eine Umweltstrafe aus dem Jahr 2023 in Höhe von rund 4,6 Milliarden US-Dollar eingeleitet, sagte ein Shell-Sprecher am Dienstag. Die kasachische Regierung verhängte Anfang 2023 wegen Umweltverstößen gegen das Konsortium NCOC eine Geldstrafe in Höhe von 2,3 Billionen Tenge, damals umgerechnet 5,4 Milliarden US-Dollar, wie Reuters berichtet.

    Bei den großen Energiekonzernen handelt es sich um Shell, TotalEnergies, Eni und Exxon.

    Diese standen im Zusammenhang mit einer Inspektion der Gasanlagen in Kashagan im Vorjahr, bei der die Behörden nach eigenen Angaben übermäßige Mengen an giftigem Schwefel vor Ort entdeckt hatten. Kasachstan befindet sich seit Jahren in einem Kostenstreit mit internationalen Ölkonzernen und hat bereits milliardenschwere Forderungen gegen diese erhoben. Wael Sawan, Shell-Chef, erklärte diesen Monat, der Konzern werde aufgrund der Rechtsstreitigkeiten weitere Investitionen in Kasachstan vorerst aussetzen.

    Ein Shell-Sprecher sagte: "Obwohl wir die Vorwürfe bestritten und versucht haben, die Angelegenheit im Dialog zu klären, haben diese Bemühungen zu keiner Lösung geführt. Daher sehen sich die internationalen Anteilseigner gezwungen, ein Schiedsverfahren gemäß internationaler Verträge einzuleiten." Ein Shell-Sprecher lehnte es ab, weitere Einzelheiten preiszugeben.

    NCOC, Betreiber des Kashagan-Feldes im Auftrag der Anteilseigner, zu denen auch KazMunayGas, das japanische Unternehmen Inpex und das chinesische Unternehmen CNPC gehören, erklärte, dass seine Anteilseigner einer solchen Geldstrafe entschieden widersprechen. NCOC und die meisten anderen Aktionäre reagierten nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Eni lehnte eine Stellungnahme ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
