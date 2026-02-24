    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung

    ROUNDUP

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe erreicht Ziele dank starkem Weihnachtsrun
    • Umsatz +3,8% auf 864,5 Mio. Euro im Jahr 2025.
    • Ebit +2,4% auf 88,2 Mio.; Aktie leicht -0,2% .
    ROUNDUP - Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht. "Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut einer Mitteilung am Dienstag.

    Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

    Die Aktie des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 0,2 Prozent nach auf 101,80 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

    Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research attestiert dem Fotodienstleister ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt. Cewe sei auf einem guten Weg, ein stetiges und profitables Wachstum fortzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei am unteren Ende der langfristigen Bewertungsspanne "hochattraktiv".

    Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente Cewe auch diesmal den Großteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen./err/mne/stk

    CEWE Stiftung

    -0,20 %
    -2,36 %
    -1,87 %
    -0,50 %
    +0,71 %
    +3,74 %
    -5,75 %
    +97,85 %
    +7.909,44 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 102,4 auf Tradegate (24. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 757,60 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +23,77 %/+37,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter Der Fotodienstleister Cewe hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht. "Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     