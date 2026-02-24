Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter

Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht. "Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut einer Mitteilung am Dienstag.

Die Aktie des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 0,2 Prozent nach auf 101,80 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research attestiert dem Fotodienstleister ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt. Cewe sei auf einem guten Weg, ein stetiges und profitables Wachstum fortzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei am unteren Ende der langfristigen Bewertungsspanne "hochattraktiv".

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente Cewe auch diesmal den Großteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen./err/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 102,4 auf Tradegate (24. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,87 %. Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 757,60 Mio.. CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +23,77 %/+37,52 % bedeutet.



