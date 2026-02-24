    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk im freien Fall: Barclays stampft Umsatzziel um 80 Prozent ein!

    Mit dem Abnehmmittel CagriSema wollte Novo Nordisk dem Konkurrenten Eli Lilly endlich etwas entgegensetzen. Enttäuschende Studiendaten verschärfen stattdessen die Krise. Barclays streicht die Umsatzprognose radikal.

    "Schwache Pipeline" - Novo Nordisk im freien Fall: Barclays stampft Umsatzziel um 80 Prozent ein!
    Die Phase-3-Studie des Medikaments zur Behandlung von Fettleibigkeit lieferte schlechtere Ergebnisse als erwartet, was die Verkaufsprognosen drastisch senkte. Das ursprüngliche Umsatzpotenzial von 12 Milliarden US-Dollar wurde um 80 Prozent auf lediglich 2 Milliarden US-Dollar gesenkt.

    An der Börse in Kopenhagen ging es für die Novo-Papiere am Dienstag um weitere 2,6 Prozent abwärts. Und das, nachdem die Aktie schon am Montag fast 20 Prozent abgestürzt war.

    Analysten von Barclays haben ihre Schätzungen für den Spitzenumsatz im Bereich Adipositas und Typ-2-Diabetes ebenfalls deutlich reduziert. Für 2026 werden die Einnahmen aus Oral Wegovy auf 1,3 Milliarden Dänische Kronen prognostiziert, was bis 2031 auf 7,8 Milliarden Kronen steigen soll – eine positive, aber bescheidene Prognose.

    CagriSema galt als Hoffnungsträger der Dänen, die Vormachtstellung auf dem heiß umkämpften Adipositas-Markt zurückzuerlangen. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Kombinationspräparat. Es enthält Semaglutid (bekannt aus Wegovy) und zusätzlich Cagrilintid.

    Während Semaglutid vor allem das Hungergefühl im Gehirn dämpft und die Magenentleerung verzögert, wirkt Cagrilintid wie das Hormon Amylin. Es sorgt für ein noch stärkeres und länger anhaltendes Sättigungsgefühl.

    Novo Nordisk

    -2,49 %
    -22,38 %
    -39,14 %
    -22,67 %
    -62,50 %
    -52,24 %
    +14,67 %
    +41,94 %
    +1.863,88 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Doch die Studienenttäuschung, die am Montag bereits einen heftigen Kursverfall ausgelöst hatte, wirkt sich auf die langfristigen EPS-Wachstumsprognosen von Novo Nordisk aus. Statt eines erwarteten jährlichen Wachstums von 8 Prozent für den Zeitraum 2027 bis 2031, gehen Analysten jetzt nur noch von 5 Prozent aus. Daraus folgt für Barclays auch eine Anpassung des Kursziels von 340 auf 270 Däniche Kronen, rund 10 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Das Unternehmen betont, dass der CagriSema-Ausfall nicht das Ende der Hoffnung für das Medikament bedeutet. Eine neue Phase-3-Studie mit höherer Dosis könnte in der Zukunft bessere Ergebnisse liefern. Dennoch könnten in den kommenden Jahren Patentabläufe und die zunehmende Konkurrenz die Dänen weiter unter Druck setzen.

    Trotz der negativen Nachrichten zum CagriSema bleibt Barclays insgesamt vorsichtig optimistisch in Bezug auf Novo Nordisk, vor allem durch den erfolgreichen Marktstart von Oral Wegovy. Jedoch warnen die Analysten vor einer "schwachen Pipeline", die das Unternehmen langfristig gefährden könnte, wenn keine neuen bahnbrechenden Medikamente auf den Markt kommen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 32,52EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.


    Julian Schick
