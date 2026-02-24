Selenskyj drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Verabschiedung des milliardenschweren Kreditpakets der Europäischen Union für die Ukraine gepocht, das Ungarn derzeit blockiert. "Dies ist eine echte finanzielle Garantie für unsere Sicherheit und unsere Widerstandsfähigkeit, und es muss umgesetzt werden", sagte Selenskyj in einer Videoansprache vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. "Ich danke allen, die daran arbeiten, dies möglich zu machen", fügte er hinzu.

Geplant war eigentlich, am heutigen vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine im EU-Parlament den Weg für die Finanzhilfen freizumachen. Doch das Darlehen wurde noch nicht von den Außenministern der EU-Länder gebilligt, weil Ungarn sich dagegen stemmt. Die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban begründet die Haltung damit, dass Ungarn derzeit über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline kein russisches Öl mehr bekommt. Darüber hinaus verweigert das Land die Zustimmung zum 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland.