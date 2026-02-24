Dax am Mittag auf Vortagesniveau - Quartalszahlen enttäuschen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem schwächeren Start in den Handelstag bis zum Mittag Richtung Vortagesniveau bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.975 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Anleger in Frankfurt drücken ihre Verunsicherung über die Zollstreitigkeiten mit den USA und unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen zweier Dax-Unternehmen mit Verkäufen aus", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.





