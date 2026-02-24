Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

Das Papier lag am Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 30,80 Euro. Damit machte es einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Wochen wieder wett. Davor hatte der Kurs Mitte Februar mit 33,70 Euro noch ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von gut neun Prozent hat die Aktie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDax .

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge geringer aus als im Vorjahr, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDax am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die Resultate stießen auf ein positives Echo, die Aktie gewann leicht.

Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Zudem falle der Auftragsbestand höher aus als ein Jahr zuvor und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung. Dank dem Abschneiden beim freien Mittelzufluss und wegen des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt.

Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von Indus im vergangenen Jahr von zuvor 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus seine seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 30,90 auf Tradegate (24. Februar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %. Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 828,38 Mio.. INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+26,62 % bedeutet.



