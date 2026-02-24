    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSirma Group Holding AktievorwärtsNachrichten zu Sirma Group Holding
    Sirma Group Holding feiert Börsengang in Frankfurt mit Glockenzeremonie

    Mit dem Glockenschlag in Frankfurt startet Sirma Group Holding ihre nächste europäische Wachstumsphase – und macht KI-Technologie für Investoren breiter zugänglich.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Sirma Group Holding läutet am 24.02.2026 die Eröffnungsglocke an der Frankfurter Wertpapierbörse – Abschluss der Doppelnotierung und Startpunkt für die nächste europäische Wachstumsoffensive.
    • Die Aktie ist nun dual notiert: bereits seit 2015 an der Bulgarischen Börse (BSE) und jetzt zusätzlich in Frankfurt (Prime Standard) im EuroBridge-Segment, was Sichtbarkeit, Liquidität und Zugang für internationale Investoren erhöht.
    • Sirma ist ein 1992 gegründeter europäischer Technologiekonzern mit über 800 Mitarbeitenden und einem Schwerpunkt auf KI-gestützter Unternehmenssoftware (Sirma.AI) für Branchen wie Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Handel und öffentlicher Sektor.
    • Finanzkennzahlen: Konsolidierter Umsatz 2025 rund 66 Mio. EUR (davon 43 % wiederkehrende Umsätze); Marktkapitalisierung Ende Januar 2026 rund 77 Mio. EUR; Aktienkurs 2025 +94 %, Ende Jan. 2026 bei 1,29 EUR.
    • Die Doppelnotierung soll Sirma Zugang zu einem breiteren Analysten- und institutionellen Anlegerkreis verschaffen, die Liquidität erhöhen und das Wachstum in DACH/Westeuropa unterstützen sowie das Angebot als risikoarmen Einstieg in europäische KI-Technologie positionieren.
    • Reaktionen aus dem Markt: CEO Tsvetan Alexiev betont strategische Vorteile Frankfurts (Investoren, Governance, Nähe zu Kernmärkten), die Bulgarische Börse sieht dies als Erfolg für den heimischen Kapitalmarkt, und die Deutsche Börse hebt Frankfurts Rolle als Tor für innovative europäische Unternehmen hervor.






