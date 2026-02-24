IIF 2026 bringt Zukunftsthemen auf den Tisch: Von Rohstoffen bis Digitalisierung

Zu den Highlight-Themen gehören Rohstoffunternehmen wie Almonty Industries und Globex Mining Enterprises, die essentielle Metalle für die Industrie und die Energiewende liefern. Mit der zunehmenden Nachfrage nach kritischen Mineralien bieten die Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Projekte und Strategien, die für die geopolitische Diversifizierung der Lieferketten von zentraler Bedeutung sind.

Am Mittwoch (25.2.2026) startet das 18. International Investment Forum (IIF), eine führende Digitalkonferenz, die Unternehmen aus aller Welt mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammenbringt. In diesem Jahr stehen zukunftsweisende Themen wie kritische Rohstoffe, Dekarbonisierung, digitale Assets und innovative Industrielösungen im Mittelpunkt.

Ein weiterer Schwerpunkt des IIF liegt auf der Dekarbonisierung und der Entwicklung neuer Technologien zur Reduktion von Emissionen. Unternehmen wie AHT Syngas Technology und dynaCERT präsentieren Lösungen für die alternative Energiegewinnung und industrielle Effizienz, die wichtige Impulse für die globale Klimastrategie setzen.

Zudem wird die Digitalisierung der Kapitalmärkte thematisiert, mit Präsentationen von Firmen wie Aspermont und FINEXITY, die datengetriebene Geschäftsmodelle und die Tokenisierung von Vermögenswerten vorantreiben.

"Die Themen unserer Februar-Ausgabe reichen von strategischen Rohstoffen über Energie- und Klimainnovationen bis hin zu digitalen Kapitalmarktmodellen", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer von Apaton Finance.

Die Konferenz beginnt um 09:55 Uhr und ist kostenlos im Webinar zugänglich.

