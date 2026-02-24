    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amadeus FiRe - Aktie zeigt Schwäche - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Amadeus FiRe Aktie bisher Verluste von -3,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Besonders beachtet! - Amadeus FiRe - Aktie zeigt Schwäche - 24.02.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

    Amadeus FiRe aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.02.2026

    Die Amadeus FiRe Aktie ist bisher um -3,09 % auf 26,70 gefallen. Das sind -0,85  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,70, mit einem Minus von -3,09 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amadeus FiRe Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -46,23 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -20,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,60 % verloren.

    Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,48 %
    1 Monat -36,23 %
    3 Monate -46,23 %
    1 Jahr -66,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amadeus FiRe Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amadeus FiRe: Kursentwicklung rund 28–30 EUR, teils Abwärtsdruck, teils Gegenbewegungen. Zentrale Themen sind Kostenstrukturen durch Leiharbeitnehmer, Investitionen in Fachkräfte und das Dilemma potenzieller Entlassungen, ohne Aufschwung zu gefährden. Bewertungs- und Dividendenperspektiven, EBIT-Entwicklung 2025/26 sowie Aussichten auf eine Trendwende werden diskutiert. Einige Anleger testen neue Positionen, andere warten ab.

    Zur Amadeus FiRe Diskussion

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,50 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %. Randstad notiert im Minus, mit -2,37 %.

    Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    -3,63 %
    -20,48 %
    -36,23 %
    -46,23 %
    -66,41 %
    -79,15 %
    -77,89 %
    -58,33 %
    +82,70 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amadeus FiRe - Aktie zeigt Schwäche - 24.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Amadeus FiRe Aktie bisher Verluste von -3,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     