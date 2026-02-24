Amadeus FiRe - Aktie zeigt Schwäche - 24.02.2026

Die Amadeus FiRe Aktie ist bisher um -3,09 % auf 26,70€ gefallen. Das sind -0,85 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,70€, mit einem Minus von -3,09 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amadeus FiRe Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -46,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -20,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,60 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,48 % 1 Monat -36,23 % 3 Monate -46,23 % 1 Jahr -66,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amadeus FiRe Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amadeus FiRe: Kursentwicklung rund 28–30 EUR, teils Abwärtsdruck, teils Gegenbewegungen. Zentrale Themen sind Kostenstrukturen durch Leiharbeitnehmer, Investitionen in Fachkräfte und das Dilemma potenzieller Entlassungen, ohne Aufschwung zu gefährden. Bewertungs- und Dividendenperspektiven, EBIT-Entwicklung 2025/26 sowie Aussichten auf eine Trendwende werden diskutiert. Einige Anleger testen neue Positionen, andere warten ab.

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,50 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %. Randstad notiert im Minus, mit -2,37 %.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.