    Asbestbelastung? Woolworth weitet Spielzeug-Rückruf aus

    • Woolworth weitet Rückruf wegen Asbestverdacht!!
    • Drei Produkte betroffen: Slammerz, Car, Dinos.
    • Ausverkauf gestoppt; Rückgabe mit Erstattung!!
    UNNA (dpa-AFX) - Der Discounter Woolworth hat seinen bundesweiten Rückruf von Spielfiguren ausgeweitet, weil der darin verwendete Sand mit Asbest belastet sein könnte. Neben der bereits aus den Regalen genommenen Spielfigurenserie "Stretcherz Slammerz" seien auch die Produkte "Stretcherz Street Smash Car" und "Stretcherz Stretch Squad Dinos" betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens im nordrhein-westfälischen Unna. Die Warnung wurde auch über das Portal "Lebensmittelwarnung.de" verbreitet.

    Die Figuren seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Er habe keine Informationen über irgendwelche gesundheitlichen Probleme von Käufern der Produkte, sagte der Sprecher. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt./rs/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
