SFC Energy - Aktie geht steil - 24.02.2026

Mit einer Performance von +8,15 % konnte die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,070€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SFC Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +10,43 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SFC Energy eine positive Entwicklung von +4,49 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat -4,75 % 3 Monate +10,43 % 1 Jahr -27,26 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,04 Mio.EUR € wert.

Der Dax hat am Dienstag seine Verluste im Handelsverlauf fast wettgemacht. Um die Mittagszeit stand noch ein Minus von 0,09 Prozent auf 24.970 Punkte zu Buche. Damit ist die Marke von 25.000 Punkten für den deutschen Leitindex wieder in Sichtweite, …

Die Aktien von SFC Energy sind am Dienstag dank des Ausblicks unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax . Zuletzt wurden sie mit 13,46 Euro noch 4,7 Prozent höher gehandelt. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hob die für 2026 …

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,22 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -0,75 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.