    SFC Energy - Aktie geht steil - 24.02.2026

    Am 24.02.2026 ist die SFC Energy Aktie, bisher, um +8,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.

    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

    SFC Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.02.2026

    Mit einer Performance von +8,15 % konnte die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,070. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SFC Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +10,43 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SFC Energy eine positive Entwicklung von +4,49 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

    SFC Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,90 %
    1 Monat -4,75 %
    3 Monate +10,43 %
    1 Jahr -27,26 %

    Informationen zur SFC Energy Aktie

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,04 Mio.EUR € wert.

    Dax dämmt Minus ein - 25.000 Punkte wieder im Visier


    Der Dax hat am Dienstag seine Verluste im Handelsverlauf fast wettgemacht. Um die Mittagszeit stand noch ein Minus von 0,09 Prozent auf 24.970 Punkte zu Buche. Damit ist die Marke von 25.000 Punkten für den deutschen Leitindex wieder in Sichtweite, …

    SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv


    Die Aktien von SFC Energy sind am Dienstag dank des Ausblicks unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax . Zuletzt wurden sie mit 13,46 Euro noch 4,7 Prozent höher gehandelt. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hob die für 2026 …

    SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an


    Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,22 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -0,75 %.

    SFC Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    SFC Energy

    +6,91 %
    +4,12 %
    -4,96 %
    +9,05 %
    -27,83 %
    -39,86 %
    -50,03 %
    +283,68 %
    -44,32 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857



