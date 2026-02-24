Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Starker Abverkauf: Gold verliert -1,14 % in 24h.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,84 %
|1 Monat
|+2,07 %
|3 Monate
|+28,06 %
|1 Jahr
|+76,51 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.807,64USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.173,00USD ein Wert von 28.617,5USD geworden – ein Gewinn von +186,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Aus dem wallstreet-online-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge berichten eine positive Kursentwicklung, einen erfolgreichen Handelstag und ein technisches Bild, inkl. Halten der 50‑Tage-Linie. Zudem wird eine steigende Nachfrage nach physischem Gold vermerkt. Eine konkrete 14‑Tage-Änderung in Prozent wird in den Posts nicht angegeben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,70EUR
|-0,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,25EUR
|-1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,24EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|459,44EUR
|-0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,33EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|698,85EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,04EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,24EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|141,51EUR
|-0,76 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,335EUR
|-0,72 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.