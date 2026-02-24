Gold crasht. Was steckt dahinter?

-1,14 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,84 % 1 Monat +2,07 % 3 Monate +28,06 % 1 Jahr +76,51 %

Gold bricht kräftig ein:auf 5.173,00. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.807,64USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.173,00USD ein Wert von 28.617,5USD geworden – ein Gewinn von +186,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreet-online-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge berichten eine positive Kursentwicklung, einen erfolgreichen Handelstag und ein technisches Bild, inkl. Halten der 50‑Tage-Linie. Zudem wird eine steigende Nachfrage nach physischem Gold vermerkt. Eine konkrete 14‑Tage-Änderung in Prozent wird in den Posts nicht angegeben.