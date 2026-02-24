Kupferpreis
Kupferpreis schießt um +1,48 % hoch, Kurs nun bei 13.089,91 USD
Kupfer verzeichnet einen kräftigen Anstieg von +1,48 % und notiert bei 13.089,91 USD. Der Markt reagiert positiv.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,45 %
|1 Monat
|-0,66 %
|3 Monate
|+21,07 %
|1 Jahr
|+37,61 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Kupfer London Rolling angelegt hat, zahlte damals 4.623,70USD. Heute, bei 13.089,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.155,2USD geworden – ein Plus von +183,10 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend bullisches, aber vorsichtiges Sentiment zum Kupfer (London Rolling). Langfristige Treiber: Elektrifizierung, KI-Nachfrage; 83 kg pro E-Fahrzeug, 8,3 Mio t Mehrbedarf bis 2030. Kurzfristig Volatilität durch steigende Lagerbestände; weltweite Bestände auf Rekordniveau. Technische Signale deuten auf Ausbruch; Dollar-Schwäche unterstützt Aufwärtsdruck. Exakter 14‑Tage-Delta nicht genannt.
Zur Kupfer London Rolling Diskussion
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.