    NEUE OEM-STUDIE

    40 % SCHNELLERE WIEDERHERSTELLUNG NACH AUSFÄLLEN UND HÖHERE RENTABILITÄT DANK RESILIENZORIENTIERTER STRATEGIEN

    NEUE OEM-STUDIE - 40 % SCHNELLERE WIEDERHERSTELLUNG NACH AUSFÄLLEN UND HÖHERE RENTABILITÄT DANK RESILIENZORIENTIERTER STRATEGIEN
    Wie führende Maschinen- und Anlagenbauer Wiederherstellung, Konsistenz und Kundenergebnisse verbessern

    MILWAUKEE, Wis., 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute eine neue globale Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie führende Maschinen- und Anlagenbauer (Original Equipment Manufacturer, OEM) vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Betriebsbedingungen sowohl Leistung als auch Resilienz erhöhen und das Kundenvertrauen stärken. 

    Die Studie mit dem Titel Playbook: Der OEM-Vorteil umfasst Erkenntnisse von 500 OEM-Führungskräften aus 17 Ländern. Sie betont, dass Maschinen- und Anlagenbauer zwar weiterhin mit Personalinstabilität, Lieferkettenschwankungen, Kostendruck und steigenden Kundenerwartungen zu kämpfen haben. Viele passen jedoch ihre Arbeitsweise an, um eine konsistentere Performance unter weniger planbaren Bedingungen zu erzielen. Anstatt ausschließlich auf die Maschinenleistung zu setzen, konzentrieren sich führende OEMs auf eine schnellere Wiederherstellung, betriebliche Konsistenz und datenbasierte Entscheidungsfindung.

    „Künftig entscheidet nicht mehr die fortschrittlichste Maschine über führende Positionen auf dem OEM-Markt", so Evan Kaiser, Vice President, Global OEM and Emerging Industries bei Rockwell Automation. „Vielmehr kommt es darauf an, welches Unternehmen trotz Mitarbeiterfluktuation, Lieferkettenunterbrechungen und kontinuierlichem Marktdruck eine konsistente Leistung erbringt."

    Wesentliche Studienergebnisse:

    • Schnelle Wiederherstellung als neuer Rentabilitätshebel: Angesichts durchschnittlicher Produktionsunterbrechungen mit einer Dauer von 40 Stunden und Kosten in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar ermöglichen führende OEMs ihren Kunden eine Wiederherstellung innerhalb von 24 Stunden oder weniger. Diese Unternehmen entwickeln Maschinen, mit denen Probleme frühzeitig erkannt werden und sich die Leistung schnell wiederherstellen lässt, was zur Absicherung von Umsatz und höherem Kundenvertrauen beiträgt.

    • Anpassung an dauerhafte Personalinstabilität: In einigen Regionen liegt die Mitarbeiterfluktuation bei 47 %, weshalb führende Maschinen- und Anlagenbauer Know-how in ihre Maschinen und Workflows integrieren, um die Abhängigkeit von einzelnen erfahrenen Arbeitskräften zu verringern und zugleich schnelleres Onboarding sowie konsistente Performance zu gewährleisten.
