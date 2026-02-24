Dr. Hoenle Aktie - günstige Bewertung, reicht das?

Zu Jahresbeginn ging es mit der Hoenle-Aktie steil aufwärts. Mit diesem Anstieg wurde auch der kurzfristige Abwärtstrend überschritten – und die Hoffnung kam auf, ob vielleicht, in Verbindung mit den beiden Tiefs (Anfang und Ende 2025) ein (Doppel-) Boden bei der Aktie des Klebstoff-, Härtungs- und Entkeimungsspezialisten gefunden sein könnte. Nun hat Hoenle seinen Bericht für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (bis Ende September) vorgelegt. Wie es weitergeht. Weiterlesen