Wertschöpfung durch innovative Anwendungsfälle auf dem Mobile World Congress 2026

VANCOUVER, BC, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital wird auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona, Spanien, produktionsreife, von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Lösungen für die Kundenerfahrung (CX) und die Netzwerkoptimierung für Telekommunikationsanbieter vorstellen. Das Unternehmen wird zeigen, wie Telekommunikationsbetreiber die entscheidenden Momente für sich gewinnen können, indem sie KI-Pilotprojekte in unternehmensweite Implementierungen überführen, die durch innovative Anwendungsfälle einen messbaren Geschäftswert liefern.

Die Telekommunikationsbranche steht seit langem vor einer großen Herausforderung: Umwandlung von KI-Investitionen in Kapitalrendite (ROI). Laut NVIDIAs Bericht „State of AI in Telecommunications: 2025 Trends geben 44 % der Telekommunikationsbetreiber der CX-Optimierung die höchste Priorität bei ihren KI-Investitionen, während 40 % sich auf die Netzplanung und den Betrieb konzentrieren. Viele Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSPs) verharren jedoch in experimentellen Phasen und sind nicht in der Lage, erfolgreiche Pilotprojekte in Produktionssysteme zu überführen, die messbare Auswirkungen auf das Geschäft haben.

TELUS Digital begegnet dieser Herausforderung mit bewährten, produktionsgerechten KI-Implementierungen. Allein im Jahr 2025 verarbeitete das Unternehmen mehr als 2 Billionen Token in Dutzenden von KI-Modellen über seine generative KI (GenAI)-Engine Fuel iXTM für seine Muttergesellschaft TELUS. Dabei handelt es sich um eine unternehmensweite KI-Implementierung für globale Telekommunikationsunternehmen und Kunden. TELUS Digital wird den operativen Plan hinter dieser Skala in einer 90-minütigen Präsentation am 4. März auf dem MWC 2026 enthüllen.

„In der Welt der künstlichen Intelligenz sind Token die Währung der Erfahrung. Sie unterscheiden Unternehmen, die nur mit KI experimentieren, von denen, die sie in großem Maßstab einsetzen", so Bret Kinsella, General Manager und Senior Vice President von Fuel iX bei TELUS Digital. „Wir haben im Jahr 2025 über unsere Fuel iX-Plattform mehr als 2 Billionen KI-Modell-Token verarbeitet und KI in Produktionsqualität für globale Kunden und in unserem eigenen Betrieb eingesetzt. Auf dem MWC 2026 stellen wir konkrete Beispiele vor, die zeigen, wie Telekommunikationsanbieter von KI-Experimenten zu messbaren geschäftlichen Auswirkungen gelangen können." Die Präsentation bietet mehr als 20 reale Anwendungsfälle, Live-Demonstrationen und Expertendiskussionen mit Vertretern von TELUS, F3 Networks und NVIDIA, um dem „Fegefeuer der Piloten" durch intelligente Infrastruktur und KI-gesteuerte Automatisierung zu entkommen.