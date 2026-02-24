    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -2,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie fällt um -2,95 % auf 10,855. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,95 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,52 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,32 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Plus von +21,18 %.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,01 %
    1 Monat -1,32 %
    3 Monate +30,52 %
    1 Jahr +143,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Thyssenkrupp-Aktie und deren Bewertung im Kontext geplanter Veräußerungen. Zentrale Debatten drehen sich um EV und Nettocash: TK-Anteil an einem ca. 5 Mrd-Euro-EV, Nettozufluss rund 2,5–4 Mrd, Gesamtverschuldung ca. 10 Mrd; IPO/Verkaufspreis von TK Elevator könnte deutlich über 25 Mrd liegen; TK Materials etwa 2 Mrd zusätzlich. Insiderkäufe der Vorstände werden als positives Signal gesehen. Technisch gilt 11 EUR als wichtige Hürde.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,76 Mrd. € wert.

    thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.02.2026 / 12:54 CET/CEST Dissemination of …

    Börsenstart Europa - 24.02. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    TKMS im Zentrum des maritimen Wettrüstens – Warum Harvest Technology vom Sicherheitsboom profitieren könnte


    Die sicherheitspolitische Zeitenwende verändert Europas Rüstungsindustrie grundlegend. Während TKMS im Zentrum milliardenschwerer Marineprojekte steht, rücken spezialisierte Technologiefirmen wie Harvest Technology in den Fokus der digitalen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,45 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,19 %. ArcelorMittal verliert -0,88 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -3,84 %
    +2,01 %
    -1,32 %
    +30,52 %
    +143,97 %
    +107,26 %
    +31,72 %
    -0,59 %
    +38,29 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



