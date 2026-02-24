ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 24.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie fällt um -2,95 % auf 10,855€. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,95 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,32 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Plus von +21,18 %.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,01 % 1 Monat -1,32 % 3 Monate +30,52 % 1 Jahr +143,97 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Thyssenkrupp-Aktie und deren Bewertung im Kontext geplanter Veräußerungen. Zentrale Debatten drehen sich um EV und Nettocash: TK-Anteil an einem ca. 5 Mrd-Euro-EV, Nettozufluss rund 2,5–4 Mrd, Gesamtverschuldung ca. 10 Mrd; IPO/Verkaufspreis von TK Elevator könnte deutlich über 25 Mrd liegen; TK Materials etwa 2 Mrd zusätzlich. Insiderkäufe der Vorstände werden als positives Signal gesehen. Technisch gilt 11 EUR als wichtige Hürde.

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,76 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,45 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,19 %. ArcelorMittal verliert -0,88 %

