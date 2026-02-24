Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke MarktprÃ¤senz Ã¼berzeugt.

Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.02.2026

Einen erstaunlichen BÃ¶rsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von +4,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv Ã¼berraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,14â‚¬, mit einem Plus von +4,40 %. KÃ¶nnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestÃ¤tigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +31,09 % bei Nordex.