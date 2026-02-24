Besonders beachtet!
Nordex Aktie bestÃ¤tigt den positiven Trend - +4,40 % - 24.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher um +4,40 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.
Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke MarktprÃ¤senz Ã¼berzeugt.
Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.02.2026
Einen erstaunlichen BÃ¶rsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von +4,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv Ã¼berraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,14â‚¬, mit einem Plus von +4,40 %. KÃ¶nnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestÃ¤tigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +31,09 % bei Nordex.
Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +4,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus 0,00 %. Im Jahr 2026 gab es fÃ¼r Nordex bisher ein Plus von +15,72 %.
Nordex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,83 %
|1 Monat
|0,00 %
|3 Monate
|+31,09 %
|1 Jahr
|+185,13 %
Informationen zur Nordex Aktie
Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,29 Mrd. â‚¬ wert.
Nordex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Nordex Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.