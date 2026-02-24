ZenaTech wird für den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Netzwerks von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Firma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet wurde. Morrissey Goodale ist eine renommierte Management-Consulting- und Beratungsfirma, die ausschließlich für Firmen im AE-Bereich (Landschaftsarchitektur und Umweltplanung) tätig ist. Die Auszeichnung ist Teil der „Excellence in Acquisitive Growth Awards“-Reihe und wurde ZenaTech in Anerkennung seiner disziplinierten und forcierten Übernahmestrategie verliehen, die das Unternehmen mit der Übernahme von 18 US-Firmen im AE-Sektor im Rahmen seiner 20 globalen DaaS-Übernahmen im Jahr 2025 erfolgreich umgesetzt hat.

„Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserer Wertschöpfungsstrategie, die eine Übernahme etablierter Landvermessungsfirmen und die Integration unserer drohnenbasierten Datenerfassungs-, Automatisierungs- und Analysetechnologie in deren bestehenden Betrieb vorsieht“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch den Erwerb von Firmen, die bereits über lizenzierte Fachkräfte und Stammkundenbeziehungen im gewerblichen und kommunalen Bereich verfügen, erzielen wir schon während der Integration unserer Drohnentechnologie einen direkten Cashflow. Bei dieser Strategie werden die Möglichkeit einer fragmentierten Branchenkonsolidierung mit Nachfolgeplanung und die vertikale Integration miteinander kombiniert, um sowohl Effizienz als auch Margen zu steigern und das traditionelle Vermessungswesen hin zu einem Drone-as-a-Service-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen und höherer Wertschöpfung weiterzuentwickeln.“

Der Most Prolific and Proficient Acquirer Award, der von Morrissey Goodale jährlich verliehen wird, zeichnet jene Firma aus, die im Vorjahr die meisten Übernahmen in den USA verbuchen konnte. Die Auszeichnung honoriert disziplinierte Übernahmeabschlüsse, strategisches Wachstum und Führungskompetenz in der Branchenkonsolidierung. In Verbindung mit der Auszeichnung wird von Morrissey Goodale einer vom Auszeichnungsempfänger ausgewählten wohltätigen Organisation eine Spende überreicht. In diesem Jahr wurde von ZenaTech mit dem „Hospital for Sick Children“ (SickKids) Kanadas forschungsintensivstes Krankenhaus und größtes Zentrum für die Verbesserung der Gesundheit von Kindern als begünstigte Organisation benannt.