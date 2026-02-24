    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech wird für den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Netzwerks von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet

    ZenaTech wird für den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Netzwerks von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Firma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet wurde. Morrissey Goodale ist eine renommierte Management-Consulting- und Beratungsfirma, die ausschließlich für Firmen im AE-Bereich (Landschaftsarchitektur und Umweltplanung) tätig ist. Die Auszeichnung ist Teil der „Excellence in Acquisitive Growth Awards“-Reihe und wurde ZenaTech in Anerkennung seiner disziplinierten und forcierten Übernahmestrategie verliehen, die das Unternehmen mit der Übernahme von 18 US-Firmen im AE-Sektor im Rahmen seiner 20 globalen DaaS-Übernahmen im Jahr 2025 erfolgreich umgesetzt hat.

     

    „Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserer Wertschöpfungsstrategie, die eine Übernahme etablierter Landvermessungsfirmen und die Integration unserer drohnenbasierten Datenerfassungs-, Automatisierungs- und Analysetechnologie in deren bestehenden Betrieb vorsieht“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch den Erwerb von Firmen, die bereits über lizenzierte Fachkräfte und Stammkundenbeziehungen im gewerblichen und kommunalen Bereich verfügen, erzielen wir schon während der Integration unserer Drohnentechnologie einen direkten Cashflow. Bei dieser Strategie werden die Möglichkeit einer fragmentierten Branchenkonsolidierung mit Nachfolgeplanung und die vertikale Integration miteinander kombiniert, um sowohl Effizienz als auch Margen zu steigern und das traditionelle Vermessungswesen hin zu einem Drone-as-a-Service-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen und höherer Wertschöpfung weiterzuentwickeln.“

     

    Der Most Prolific and Proficient Acquirer Award, der von Morrissey Goodale jährlich verliehen wird, zeichnet jene Firma aus, die im Vorjahr die meisten Übernahmen in den USA verbuchen konnte. Die Auszeichnung honoriert disziplinierte Übernahmeabschlüsse, strategisches Wachstum und Führungskompetenz in der Branchenkonsolidierung. In Verbindung mit der Auszeichnung wird von Morrissey Goodale einer vom Auszeichnungsempfänger ausgewählten wohltätigen Organisation eine Spende überreicht. In diesem Jahr wurde von ZenaTech mit dem „Hospital for Sick Children“ (SickKids) Kanadas forschungsintensivstes Krankenhaus und größtes Zentrum für die Verbesserung der Gesundheit von Kindern als begünstigte Organisation benannt.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech wird für den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Netzwerks von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     