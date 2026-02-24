    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeep Sea Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Deep Sea Minerals
    Deep Sea Minerals Corp. tritt dem US Defense Industrial Base Consortium bei

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 24. Februar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass der vom Unternehmen beim US Defense Industrial Base Consortium („DIBC“) eingereichte Antrag bewilligt wurde.

     

    Das DIBC wird von Advanced Technology International („ATI“) im Auftrag des US-Kriegsministeriums („DoW“) verwaltet. Das DIBC sieht es als seine Aufgabe, die industrielle Verteidigungsbasis der Vereinigten Staaten weiter auszubauen und zu diversifizieren, privaten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, mit der US-Regierung partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, nicht verwässernde Finanzierungen für wichtige Auftragnehmer bereitzustellen und der US-Regierung Zugang zu kommerziellen Lösungen für Verteidigungsanforderungen zu verschaffen.

     

    Kritische Metalle gelten als essenziell für die industrielle Basis der US-Verteidigung, und die US-Regierung ist derzeit mit strategischen Plänen, Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten befasst, um den Zugang zu heimischen Produktionskapazitäten sowie zu inländischen Versorgungsquellen sicherzustellen.

     

    „Es ist für uns eine große Ehre, vom DIBC aufgenommen zu werden. Wir betrachten unsere Mitgliedschaft als wichtigen Meilenstein im Rahmen der Umsetzung unserer strategischen Initiativen“, erklärt James Deckelman, CEO von Deep Sea. „Wir sind der Ansicht, dass wir mit unserer Strategie und unserem Fokus auf die Bereitstellung kritischer Rohstoffe über die verantwortungsbewusste Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden dem DoW eine großartige Gelegenheit bieten, den Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten für diese kritischen Metalle entsprechend zu forcieren. Wir freuen uns schon darauf, diese Initiativen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten weiterzuentwickeln.“

     

    WEITERE UNTERNEHMENSUPDATES

     

    Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Erbringung von Marketingleistungen (die „Marketingvereinbarung“) mit der Firma Capital Gain Media Inc. („CGM“) mit einer Laufzeit von vier Monaten ab dem 23. Februar 2026 abgeschlossen hat. Für seine Dienste erhält CGM ein Honorar in Höhe von 400.000 USD. Die Geschäftsadresse von CGM lautet 1111 West Hastings Street, 15. Stock, Vancouver, BC, V6E 2J3. Der Geschäftsführer Herr Graham Colmer ist unter der E-Mail-Adresse admin@capitalgainmedia.com erreichbar. CGM und seine Führungskräfte stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

