Allianz und Schwarz-Gruppe werden Investoren bei Scaleup-Europe-Fonds
Foto: Allianz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München/Neckarsulm (dts Nachrichtenagentur) - Zwei deutsche Konzerne beteiligen sich am Wachstumsfonds "Scaleup Europe" der EU. Außer dem Versicherer und Vermögensverwalter Allianz investiert auch die Schwarz-Gruppe in den neu aufgesetzten Fonds, der Tech-Start-ups aus Europa Finanzierungsrunden in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro ermöglichen soll.
Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Die Allianz teilte auf Nachfrage mit, den Investitionsstau lösen und strategische Abhängigkeiten in Europa reduzieren zu wollen. Wie viel Geld die Allianz in den EU-Fonds investiert, ließ der Konzern offen.
Auch die Schwarz-Gruppe bestätigte, dass sie in den Fonds investieren möchte. "Wir haben unser grundsätzliches mögliches Interesse an einer Beteiligung im Scaleup-Fonds der EU bekundet", sagte ein Schwarz-Sprecher.
Mit dem Scaleup-Fonds beteiligt sich die EU erstmals direkt an Start-ups. Ziel ist es, die Finanzierungssituation für Start-ups in der Wachstumsphase zu verbessern, also dann, wenn sie höhere dreistellige Millionenbeträge benötigen. Bislang finanziert die EU nur Runden bis zu 30 Millionen Euro. Insgesamt soll der Fonds ein Volumen von mindestens fünf Milliarden Euro umfassen.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Allianz-Aktie: Diskussion, ob die Aktie überbewertet ist oder eine Korrektur bevorsteht (Szenarien unter 300 €/unter 200 €), technische Warnsignale (negative Divergenzen, Verkaufssignal nach 61,8% Retracement im HA‑Chart), Dividendeneffekt (15,40 € → ~5,13% bei 300 €, ~7,7% bei 200 €) sowie Forderungen nach stärkeren fundamentalen Belegen (Gewinne, Zins-, Inflations- und geopolitische Einflüsse); dazu konträre Erwartungen (Test 400 nach Zahlen vs. Nachkäufe statt Panik).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
gergeo schrieb gestern 12:47
Dem ist nichts hinzuzufügen, bis auf einen Hinweis: wer dem in seiner Eigenschaft als Anleger folgt (stellt sich ja als Autor dar), dem ist nicht zu helfen. Leider hat die Scharlatanerie in Anlageforen ein Maß erreicht, was nach Regulierung schreit.
Kwerdenker schrieb gestern 11:53
Mit Verlaub
Das hat jetzt aber mit seriöser Diskussion der Aktie gar nichts mehr zu tun: „…wenn der Kurs plötzlich (!!!) unter 300, später unter 200 und tiefer steht“ - was soll das für ein Diskussionsbeitrag sein? Das ist blanker Unfug, und zwar ohne jede Substanz und Begründung.
Eine Halbierung des Kurses der Allianz ist selbstverständlich immer im Bereich des möglichen, das ist keine Neuigkeit. Wenn man wie ich seit 50 Jahren die Börsen beobachtet hat, dann hat man solche Dinge selbstverständlich schon gesehen, ich habe z.B. die ALV in den 00er Jahren schon für etwa 40€ gekauft und mit schönem Gewinn später wieder verkauft - aber da waren zuvor auch sprichwörtlich „weltbewegende“ Ereignisse vermeldet worden, solche Kurseinbrüche kamen doch nicht aus heiterem Himmel und bei einer kerngesunden Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen Allianz hatte auch keinen Kniefall vor dem Chart geübt😉. Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen - alles imho!.
Das hat jetzt aber mit seriöser Diskussion der Aktie gar nichts mehr zu tun: „…wenn der Kurs plötzlich (!!!) unter 300, später unter 200 und tiefer steht“ - was soll das für ein Diskussionsbeitrag sein? Das ist blanker Unfug, und zwar ohne jede Substanz und Begründung.
Eine Halbierung des Kurses der Allianz ist selbstverständlich immer im Bereich des möglichen, das ist keine Neuigkeit. Wenn man wie ich seit 50 Jahren die Börsen beobachtet hat, dann hat man solche Dinge selbstverständlich schon gesehen, ich habe z.B. die ALV in den 00er Jahren schon für etwa 40€ gekauft und mit schönem Gewinn später wieder verkauft - aber da waren zuvor auch sprichwörtlich „weltbewegende“ Ereignisse vermeldet worden, solche Kurseinbrüche kamen doch nicht aus heiterem Himmel und bei einer kerngesunden Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen Allianz hatte auch keinen Kniefall vor dem Chart geübt😉. Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen - alles imho!.
Nils49 schrieb gestern 11:47
Sie werden nachkaufen und sich nicht von Panik oder Neid beirren lassen.
