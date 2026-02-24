Allianz und Schwarz-Gruppe werden Investoren bei Scaleup-Europe-Fonds

Kwerdenker schrieb gestern 11:53

Mit Verlaub



Das hat jetzt aber mit seriöser Diskussion der Aktie gar nichts mehr zu tun: „…wenn der Kurs plötzlich (!!!) unter 300, später unter 200 und tiefer steht“ - was soll das für ein Diskussionsbeitrag sein? Das ist blanker Unfug, und zwar ohne jede Substanz und Begründung.



Eine Halbierung des Kurses der Allianz ist selbstverständlich immer im Bereich des möglichen, das ist keine Neuigkeit. Wenn man wie ich seit 50 Jahren die Börsen beobachtet hat, dann hat man solche Dinge selbstverständlich schon gesehen, ich habe z.B. die ALV in den 00er Jahren schon für etwa 40€ gekauft und mit schönem Gewinn später wieder verkauft - aber da waren zuvor auch sprichwörtlich „weltbewegende“ Ereignisse vermeldet worden, solche Kurseinbrüche kamen doch nicht aus heiterem Himmel und bei einer kerngesunden Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen Allianz hatte auch keinen Kniefall vor dem Chart geübt😉. Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen - alles imho!.