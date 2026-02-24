    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    Historischer Kurseinbruch: KI-Tool erschüttert IBM

    Ein neues KI-Tool greift das Cobol-Geschäft an. Die Aktie von IBM bricht so stark ein wie seit 25 Jahren nicht mehr. Droht dem Konzern ein Strukturproblem?

    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Aktie von IBM ist am Montag um 13 Prozent eingebrochen. Es war der stärkste Tagesverlust seit Oktober 2000. Im Februar summiert sich das Minus auf 27 Prozent. Damit steuert das Papier laut von Bloomberg ausgewerteten Daten auf den größten Monatsverlust seit mindestens 1968 zu. Vorbörslich notierte die Aktie am Dienstag mit einem leichten Minus von 0,77 Prozent bei 221,65 US-Dollar (Stand 13:46 Uhr MEZ).

    Auslöser war eine Ankündigung des KI-Start-ups Anthropic. Das Unternehmen erklärte, sein neues Tool "Claude Code" könne helfen, Cobol-Systeme zu modernisieren. Cobol ist eine veraltete Programmiersprache, die vor allem auf IBM-Großrechnern läuft.

    "Die Modernisierung eines Cobol-Systems erforderte früher ganze Heerscharen von Beratern, die jahrelang damit beschäftigt waren, Arbeitsabläufe abzubilden", schrieb Anthropic in einem Blogbeitrag. "Tools wie Claude Code können die Erkundungs- und Analysephasen automatisieren, die den größten Teil des Aufwands bei der Cobol-Modernisierung ausmachen."

    Angriff auf das Mainframe-Geschäft

    Der Markt reagierte nervös. Ein bedeutender Teil der Erlöse von IBM hängt am Mainframe-Geschäft. Diese Großrechner werden vor allem von Banken und Behörden eingesetzt, die höchste Anforderungen an Stabilität und Sicherheit stellen. Viele dieser Systeme laufen mit Cobol.

    IBM widersprach der Darstellung, dass der Wert der Plattform von der Programmiersprache abhänge. "Der Wert, den IBM-Mainframes bieten, hat nichts mit Cobol zu tun", schrieb Senior Vice President Rob Thomas in einem Blogbeitrag. "Unabhängig davon, ob die Anwendung in Cobol, Java oder einer anderen Sprache geschrieben ist, bietet die Plattform dieselben Garantien. Nicht die Sprache ist die Quelle dieses Mehrwerts, sondern die Plattform."

    Tatsächlich stammen die meisten Großrechner, auf denen Cobol läuft, von IBM. Entsprechend sensibel reagieren Investoren auf jede Technologie, die eine Migration erleichtern könnte.

    Analysten bleiben gelassen

    Amit Daryanani von Evercore ISI sieht die Lage differenziert. "Wir verstehen zwar, warum die Mainframe-Migration für IBM als negativ empfunden werden könnte, möchten jedoch darauf hinweisen, dass IBM seinen Kunden bereits mehrere Modernisierungsoptionen zur Verfügung gestellt hat", schrieb er. "Unser Eindruck ist, dass Kunden bereits die Möglichkeit hatten, vom Mainframe zu migrieren, aber dennoch bei dieser Plattform bleiben."

    Zudem ist IBM selbst im KI-Wettlauf aktiv. Der Konzern stellte 2023 ein eigenes Werkzeug vor, das Cobol-Code analysiert und unter anderem in Java überführt. Konzernchef Arvind Krishna sagte im Juli 2025, der KI-Coding-Assistent für Mainframes habe "eine sehr breite Akzeptanz gefunden". In den meisten Fällen nutzten Kunden ihn, um ihre Cobol-Codebasis zu verstehen und zu entscheiden, was modernisiert werden solle.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 189,1EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.


