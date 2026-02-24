    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +9,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 24.02.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,87 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 183,26, mit einem Plus von +9,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.826,96€
    Basispreis
    16,65
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.781,45€
    Basispreis
    17,07
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Advanced Micro Devices Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,94 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,64 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,67 %
    1 Monat -23,87 %
    3 Monate -5,94 %
    1 Jahr +57,53 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 301,27 Mrd.EUR € wert.

    AMD and Meta Announce Expanded Strategic Partnership to Deploy 6 Gigawatts of AMD GPUs


    News Highlights Meta is partnering with AMD to rapidly scale AI infrastructure and accelerate the development and deployment of cutting-edge AI modelsAMD and Meta agree to a definitive multi-year, multi-generation partnership to deploy up to 6 …

    Goldpreis steigt rasant, Silber explodiert: Diese Aktie profitiert jetzt massiv


    Der Goldpreis steigt und in seinem Windschatten explodiert der Silberpreis. Das Momentum ist zurück. Aktien von Gold- und Silberproduzenten knallen rauf. Doch ein Produzent dürfte besonders profitieren. 

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,60 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,89 %. Broadcom verliert -1,68 %

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +9,38 %
    +11,51 %
    -23,89 %
    -7,14 %
    +56,44 %
    +121,59 %
    +140,98 %
    +9.118,40 %
    +5.889,48 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 24.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +9,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     