Starke Performance Advanced Micro Devices Aktie legt zu - 24.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,87 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 183,26€, mit einem Plus von +9,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Obwohl sich die Advanced Micro Devices Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,94 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,64 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,67 % 1 Monat -23,87 % 3 Monate -5,94 % 1 Jahr +57,53 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 301,27 Mrd.EUR € wert.

News Highlights Meta is partnering with AMD to rapidly scale AI infrastructure and accelerate the development and deployment of cutting-edge AI modelsAMD and Meta agree to a definitive multi-year, multi-generation partnership to deploy up to 6 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,60 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,89 %. Broadcom verliert -1,68 %

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.