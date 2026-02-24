Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.02. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.943,03 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Vonovia +2,90 %, E.ON +2,79 %, Symrise +2,78 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -7,11 %, Fresenius Medical Care -4,10 %, SAP -1,73 %
Der MDAX steht bei 31.396,71 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: AIXTRON +6,26 %, Nordex +4,46 %, K+S +2,91 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -4,46 %, ThyssenKrupp -3,80 %, flatexDEGIRO -3,64 %
Der TecDAX steht bei 3.709,69 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +9,09 %, SUESS MicroTec +7,26 %, AIXTRON +6,26 %
Flop-Werte: Nagarro -4,63 %, Nemetschek -2,39 %, SAP -1,73 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:58) bei 6.107,53 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Iberdrola +2,47 %, Ferrari +2,17 %, ASML Holding +1,77 %
Flop-Werte: Banco Santander -2,98 %, EssilorLuxottica -2,46 %, Intesa Sanpaolo -2,33 %
Der ATX steht aktuell (14:00:00) bei 5.754,65 PKT und fällt um -1,02 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,51 %, PORR +1,52 %, EVN +0,86 %
Flop-Werte: Wienerberger -7,99 %, Raiffeisen Bank International -2,87 %, Erste Group Bank -2,51 %
Der SMI steht bei 13.973,79 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.
Top-Werte: Givaudan +2,56 %, Nestle +2,36 %, Sika +1,22 %
Flop-Werte: UBS Group -1,25 %, Kuehne + Nagel International -1,20 %, Swiss Life Holding -0,63 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.498,83 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Carrefour +2,20 %, STMicroelectronics +1,43 %, Euronext +1,41 %
Flop-Werte: Capgemini -3,19 %, EssilorLuxottica -2,46 %, Societe Generale -2,42 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:56:23) bei 3.175,30 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,88 %, AstraZeneca +1,67 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,65 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,62 %, Swedbank Shs(A) -1,48 %, Nordea Bank Abp -1,04 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.650,00 PKT und steigt um +1,62 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +5,19 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,16 %, Piraeus Port Authority +2,36 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,69 %, Jumbo -2,04 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,36 %
