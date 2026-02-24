Millennial Potash erweitert Landposition um 20 % mit neuer Explorationsgenehmigung für sein Banio-Kaliprojekt

24. Februar 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es die Explorationslizenz „Haute Banio“ erhalten hat, die an die Kernexplorationslizenz Mayumba des Unternehmens im Süden Gabuns angrenzt. Die Explorationslizenz Haute Banio umfasst eine Fläche von 261,39 km2 und grenzt an die Explorationslizenz Mayumba an. Sie schließt die Lücke zwischen der Explorationslizenz Mayumba und dem Meer im Norden sowie der Grenze zur Republik Kongo („ROC“) im Süden. Ein Teil der Explorationslizenz Haute Banio umfasst Küstengebiete.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über den Erwerb einer zusätzlichen Explorationslizenz für unser Banio-Kaliprojekt, das ein großes Potenzial zur Erweiterung unserer derzeitigen Ressourcenbasis bietet, da wir unsere Explorationslizenzfläche auf fast 1.500 Quadratkilometer vergrößert haben. Das neue Lizenzgebiet ist für die Entwicklungspläne des Unternehmens von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen nun über alle westlichen Küstengebiete verfügt. Die Erteilung einer zusätzlichen Konzession ist ein weiterer Beweis für die anhaltende solide Unterstützung der gabunischen Regierung für Millennial Potash und eine Anerkennung der enormen Fortschritte, die bisher bei dem Projekt erzielt wurden. Die für das zweite Halbjahr 2026 geplanten Bohrungen sollen die westliche Ausdehnung der bisher in Banio identifizierten mächtigen Kalimineralisierung untersuchen. Die neue Explorationsgenehmigung für Haute Banio verschafft uns uneingeschränkten Zugang zum Meer für alle Entwicklungsvorhaben, die sich aus unserer laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie ergeben könnten, sowie zu einer alten Zufahrtsstraße, die vom Projektgebiet zum lokalen Flughafen und zur Stadt Mayumba führt. Die kürzlich abgeschlossene Finanzierung durch das Unternehmen gibt uns nun die Möglichkeit, die Ressourcenbasis in Banio zu erweitern und zusätzliche potenzielle Produktionsoptionen zu evaluieren.