    Nuvei von führendem Unterhaltungselektronik-Einzelhändler MediaMarktSaturn für Online-Marktplatz-Zahlungen ausgewählt

    Foto: adobe.stock.com

    Entscheidung aufgrund der umfassenden lokalen Zahlungsabdeckung und paneuropäischen Reichweite von Nuvei

    MONTREAL, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, das globale Fintech-Unternehmen, das die Infrastruktur für alle Zahlungen überall bereitstellt, gab heute bekannt, dass es von MediaMarktSaturn, Europas führendem Einzelhändler für Unterhaltungselektronik, ausgewählt wurde, um Online-Marktplatz-Zahlungen in seinen europäischen Märkten zu unterstützen.

    Nuvei logo

    MediaMarktSaturn ist Europas führender Einzelhändler für Unterhaltungselektronik und damit verbundene Dienstleistungen und bedient mit seinen Marken MediaMarkt und Saturn Millionen von Kunden in mehreren Ländern. Das Unternehmen kombiniert eine starke lokale Marktpräsenz mit seinen Online-Shops und einem wachsenden digitalen Marktplatzmodell und verbindet Kunden über seine Online-Kanäle mit einem breiten Ökosystem von Marken und Verkäufern in ganz Europa.

    Die Partnerschaft, die sich auf die digitalen Marktplätze von MediaMarktSaturn konzentriert, ermöglicht lokalisierte Zahlungserlebnisse mit hoher Konversionsrate für Kunden und Verkäufer in ganz Europa. Nuvei bietet MediaMarktSaturn über eine einzige, skalierbare Zahlungsplattform Zugang zu einer breiten Palette lokal bevorzugter Zahlungsmethoden.

    „Für große Online-Marktplätze sind Zahlungen nicht nur eine Transaktionsebene, sondern ein Wachstumsmotor", sagte Phil Fayer, Chair und CEO von Nuvei. „MediaMarktSaturn ist in einem stark fragmentierten europäischen Zahlungsumfeld in großem Umfang tätig. Unsere Fähigkeit, lokale Zahlungspräferenzen in verschiedenen Märkten zu unterstützen, kombiniert mit unserer internationalen Reichweite, unserem Servicemodell und unserem starken Fokus auf komplexen B2B-Handel, machte Nuvei zu einem natürlichen Partner für ihre Online-Marktplatzstrategie."

    Nuvei bietet ein umfangreiches Portfolio an lokalen Zahlungsmethoden (LPMs), darunter globale Wallets wie Apple Pay und Google Pay sowie führende europäische Methoden wie Klarna, Wero, BLIK, Bizum und andere. Diese Bandbreite ermöglicht es MediaMarktSaturn, seinen Kunden in jedem lokalen Markt vertraute und bewährte Zahlungsoptionen anzubieten, wodurch die Konversionsrate verbessert und Reibungsverluste beim Bezahlvorgang auf seinen Online-Plattformen reduziert werden.

    Neben der Abdeckung von LPMs entschied sich MediaMarktSaturn für Nuvei aufgrund seiner breiten internationalen Marktreichweite, seiner umfassenden lokalen Acquiring-Fähigkeiten sowie seines erstklassigen Service und Supports. Die Plattform von Nuvei ist auf die Bedürfnisse großer, in mehreren Märkten tätiger Unternehmen zugeschnitten und ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung bei gleichzeitiger lokaler Optimierung über Länder und Zahlungsmethoden hinweg.

    „Die Unterstützung unserer Online-Marktplätze in ganz Europa erfordert eine Zahlungsinfrastruktur, die sowohl lokal relevant als auch betrieblich konsistent ist", sagte Christian Kollesch, Vice President und CEO von MediaMarktSaturn Marketplace. „Die Abdeckung, die Servicekompetenzen und die Erfahrung von Nuvei bei der Unterstützung komplexer, grenzüberschreitender Marktplatzumgebungen bieten uns die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die wir für die weitere Skalierung unseres digitalen Geschäfts benötigen."

    Die Partnerschaft stärkt die Position von Nuvei als vertrauenswürdiger Zahlungspartner für große Einzelhandelsunternehmen und Online-Marktplätze, die im vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden Zahlungsökosystem Europas tätig sind.

    Über Nuvei

    Nuvei baut die Infrastruktur für jede Zahlung, überall. Seine modulare, flexible und skalierbare Technologie ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Dienstleistungen in den Bereichen Kartenausgabe, Bankwesen, Risiko- und Betrugsmanagement zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und über 720 alternativen Zahlungsmethoden. Nuvei bietet die Technologie und die Erkenntnisse, die Kunden und Partnern helfen, lokal und global durch eine einzige Integration erfolgreich zu sein.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.nuvei.com.

    Kontakt: Öffentlichkeitsarbeit alex.hammond@nuvei.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuvei-von-fuhrendem-unterhaltungselektronik-einzelhandler-mediamarktsaturn-fur-online-marktplatz-zahlungen-ausgewahlt-302694819.html



