    cyan AG: Prognose für 2025 deutlich angepasst

    cyan AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Nach einem Verlustjahr 2024 rechnet der Cybersecurity-Spezialist 2025 nun mit einem deutlich besseren EBITDA.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der cyan AG hat die Prognose für das Konzern-EBITDA im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 0,75 Mio. bis EUR 0,85 Mio. angepasst.
    • Bisher wurde für 2025 ein leicht positives EBITDA erwartet, das nicht über EUR 0,5 Mio. im ersten Halbjahr 2025 hinausgehen sollte.
    • Die Verbesserung der EBITDA-Prognose basiert auf höheren sonstigen Erlösen aus ungeplanten Weiterverrechnungen, Change-Requests und Set-up Fees.
    • Für 2024 wurde ein EBITDA von EUR -1,5 Mio. ausgewiesen, was im Vergleich zur neuen Prognose eine Verbesserung darstellt.
    • cyan ist ein Anbieter von Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung, der Produkte für Mobilfunk-, Festnetz- und Finanzdienstleister anbietet.
    • Das Unternehmen betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum, um Trends frühzeitig zu erkennen und Produktlösungen zu entwickeln.

    Der nächste wichtige Termin, Börsentag Wien, bei CYAN ist am 14.03.2026.

    Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,84 % im Plus.


    CYAN

    +8,33 %
    +15,53 %
    -11,20 %
    -7,50 %
    -28,39 %
    +32,54 %
    -82,09 %
    -87,68 %
    ISIN:DE000A2E4SV8WKN:A2E4SV





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
