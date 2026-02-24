    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElringKlinger AktievorwärtsNachrichten zu ElringKlinger
    Umsatzrückgang bei ElringKlinger - Wachstum bei E-Mobilität

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz -9%: 1,8 Mrd → 1,64 Mrd Euro 2025 vorl.
    • Ebit 2025: 19,3 Mio vs -150 Mio 2024 bereinigt
    • E-Mobilität: Umsatz 144 Mio, Erg. noch negativ
    Umsatzrückgang bei ElringKlinger - Wachstum bei E-Mobilität
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa

    DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ElringKlinger hat im vergangenen Jahr in einem unsicheren und volatilen Umfeld etwas weniger Umsatz gemacht. Die Erlöse gingen im Geschäftsjahr 2025 um neun Prozent von 1,8 Milliarden Euro auf 1,64 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen aus Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) anhand vorläufiger und ungeprüfter Geschäftszahlen mitteilte.

    Allerdings habe das Unternehmen zwei Gesellschaften in der Schweiz und in den USA veräußert. Ohne die beiden Gesellschaften hätte der Umsatz im Vergleichszeitraum 2024 bei 1,64 Milliarden Euro gelegen. Entsprechend würde sich ElringKlinger in etwa auf Vorjahresniveau bewegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag 2025 bei 19,3 Millionen Euro. 2024 hatte es wegen hoher Wertberichtigungen noch bei einem Minus von 150 Millionen Euro gelegen.

    ElringKlinger-Chef: Transformation kommt voran

    Das Unternehmen sei im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Umsetzung seiner Transformationsstrategie weiter vorangekommen, sagte ElringKlinger-Chef Thomas Jessulat laut Mitteilung. Der Zulieferer will 2030 unter anderem mehr als die Hälfte der Umsätze in Produktbereichen jenseits des Verbrennungsmotors generieren.

    2025 habe man hohe Investitionen in Zukunftstechnologien getätigt und den Umsatz im Geschäftsbereich der E-Mobilität, der die Batterie- und Brennstoffzellentechnologie umfasst, weiter gesteigert, sagte Jessulat. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei der E-Mobilität bei 144 Millionen Euro, nach 103 Millionen Euro im Jahr zuvor. Allerdings lag das Ergebnis vor allem wegen hoher Anlaufkosten noch deutlich in der Verlustzone, wie Jessulat mitteilte.

    Die vollständigen und geprüften Zahlen sowie einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen Ende März vorstellen. 2024 hatten die schwächelnde Konjunktur und Kosten für den Umbau den Zulieferer unter dem Strich in die roten Zahlen gedrückt./rwi/DP/mis

    ElringKlinger

    ISIN:DE0007856023WKN:785602

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ElringKlinger Aktie

    Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 4,305 auf Tradegate (24. Februar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ElringKlinger Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von ElringKlinger bezifferte sich zuletzt auf 274,67 Mio..

    ElringKlinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
