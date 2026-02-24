    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Handel zwischen Deutschland und Frankreich legt leicht zu

    Handel zwischen Deutschland und Frankreich legt leicht zu
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut erster Handelspartner von Frankreich geblieben und hat Waren im Wert von 118 Milliarden Euro in das Nachbarland exportiert. Umgekehrt lieferte Frankreich für 69 Milliarden Euro Güter nach Deutschland, wie die deutsch-französische Industrie- und Handelskammer (AHK) in Paris mitteilte. Für Deutschland war Frankreich der viertwichtigste Handelspartner und zweitwichtigster Exportmarkt, nach den USA und vor den Niederlanden. Das Handelsvolumen zwischen den beiden EU-Schwergewichten legte im Vorjahresvergleich um zwei Prozent zu.

    Deutsche Unternehmen blieben in Frankreich im vergangenen Jahr die wichtigsten ausländischen Investoren nach Firmen aus den USA, gemessen an der Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze. Bei der Zahl der Investitionsprojekte liegen deutsche Firmen indes auf Rang eins vor US-Unternehmen. Gut die Hälfte deutscher Investitionen betreffen die Schaffung von Vertriebsstätten. Außerdem investierten deutsche Unternehmen in die Ausweitung ihrer Produktion in Frankreich. Rund 3.000 deutsche Unternehmen beschäftigen in Frankreich rund 350.000 Mitarbeiter. Umgekehrt beschäftigen 2.600 französische Unternehmen in Deutschland rund 330.000 Mitarbeiter./evs/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Handel zwischen Deutschland und Frankreich legt leicht zu Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut erster Handelspartner von Frankreich geblieben und hat Waren im Wert von 118 Milliarden Euro in das Nachbarland exportiert. Umgekehrt lieferte Frankreich für 69 Milliarden Euro Güter nach Deutschland, wie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     