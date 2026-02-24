    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Mega-Deal

    1001 Aufrufe 1001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta sichert sich KI-Chips von AMD im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar

    Meta und AMD schließen einen historischen Deal über KI-Chips im Wert von 100 Milliarden Dollar. Meta könnte bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien erwerben, während AMD seinen Marktanteil im Wettbewerb mit Nvidia stärkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Deal - Meta sichert sich KI-Chips von AMD im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Meta Platforms und Advanced Micro Devices (AMD) haben einen bahnbrechenden Vertrag im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dieser Deal könnte Meta ermöglichen, bis zu zehn Prozent der AMD-Aktien zu erwerben, und stellt eine massive Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) dar. Die Partnerschaft ist für AMD ein entscheidender Schritt, um sich gegen den Marktführer Nvidia zu behaupten. Zuerst hatte das Wall Stret Journal (WSJ) darüber berichtet. 

    Die am Dienstag bekannt gegebene Vereinbarung sieht vor, dass Meta innerhalb der nächsten fünf Jahre genügend von AMDs neuesten KI-Chips der MI450-Serie kaufen wird, um Rechenzentren mit bis zu 6 Gigawatt Rechenleistung zu betreiben. Diese Chips sind das Rückgrat der KI-Revolution und spielen eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Rechenleistung für Machine Learning und Deep Learning.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    211,44€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    171,13€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 9,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut AMD entspricht ein Gigawatt an Rechenleistung einem Umsatz von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar. Die erste Lieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Als Teil des Abkommens erhält Meta außerdem Warrants, die es dem Unternehmen ermöglichen, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien für 0,01 US-Dollar pro Aktie zu erwerben – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

    Allerdings ist diese Aktienoption an eine Erhöhung des AMD-Aktienkurses gebunden. Meta würde die letzten Aktien erst erhalten, wenn der Kurs von AMD 600 US-Dollar erreicht. Aktuell liegt der Kurs bei rund 196,60 Dollar.

    Dieser Deal ist nicht nur ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit von Meta und AMD, sondern auch ein Versuch von AMD, Nvidia auf dem Markt für Grafikprozessoren (GPUs) herauszufordern. Meta plant, massiv in KI-Infrastruktur zu investieren, und hat angekündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts "dutzende Gigawatt" an Rechenleistung zu benötigen.

    "Wir haben viele Optionen", sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg. "Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in Zukunft einen klaren Platz am Tisch haben, wenn es darum geht, was als Nächstes kommt." 

    Die Partnerschaft zwischen Meta und AMD könnte in den kommenden Jahren als Modell für viele andere Unternehmen dienen, die ebenfalls auf die Potenziale der KI setzen. Dabei wird AMDs neueste GPU-Serie zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. CEO Lisa Su betonte, dass der Deal dazu beiträgt, AMD als unverzichtbaren Partner in der KI-Branche zu positionieren.

    Dieser Schritt unterstreicht den intensiven Wettbewerb auf dem Markt für KI-Prozessoren, auf dem AMD gegen Branchenriesen wie Nvidia und Broadcom antritt. Beide Unternehmen haben ähnliche Modelle genutzt, um ihre größten Kunden langfristig zu binden. Der wahre Wert dieser Partnerschaften wird sich jedoch erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen, wenn die KI-Technologie weiter ausgereift ist und die Nachfrage nach maßgeschneiderten Chips steigt.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Deal Meta sichert sich KI-Chips von AMD im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar Meta und AMD schließen einen historischen Deal über KI-Chips im Wert von 100 Milliarden Dollar. Meta könnte bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien erwerben, während AMD seinen Marktanteil im Wettbewerb mit Nvidia stärkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     