Meta sichert sich KI-Chips von AMD im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar

Die am Dienstag bekannt gegebene Vereinbarung sieht vor, dass Meta innerhalb der nächsten fünf Jahre genügend von AMDs neuesten KI-Chips der MI450-Serie kaufen wird, um Rechenzentren mit bis zu 6 Gigawatt Rechenleistung zu betreiben. Diese Chips sind das Rückgrat der KI-Revolution und spielen eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Rechenleistung für Machine Learning und Deep Learning.

Meta Platforms und Advanced Micro Devices (AMD) haben einen bahnbrechenden Vertrag im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dieser Deal könnte Meta ermöglichen, bis zu zehn Prozent der AMD-Aktien zu erwerben, und stellt eine massive Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) dar. Die Partnerschaft ist für AMD ein entscheidender Schritt, um sich gegen den Marktführer Nvidia zu behaupten. Zuerst hatte das Wall Stret Journal (WSJ) darüber berichtet.

Laut AMD entspricht ein Gigawatt an Rechenleistung einem Umsatz von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar. Die erste Lieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Als Teil des Abkommens erhält Meta außerdem Warrants, die es dem Unternehmen ermöglichen, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien für 0,01 US-Dollar pro Aktie zu erwerben – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Allerdings ist diese Aktienoption an eine Erhöhung des AMD-Aktienkurses gebunden. Meta würde die letzten Aktien erst erhalten, wenn der Kurs von AMD 600 US-Dollar erreicht. Aktuell liegt der Kurs bei rund 196,60 Dollar.

Dieser Deal ist nicht nur ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit von Meta und AMD, sondern auch ein Versuch von AMD, Nvidia auf dem Markt für Grafikprozessoren (GPUs) herauszufordern. Meta plant, massiv in KI-Infrastruktur zu investieren, und hat angekündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts "dutzende Gigawatt" an Rechenleistung zu benötigen.

"Wir haben viele Optionen", sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg. "Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in Zukunft einen klaren Platz am Tisch haben, wenn es darum geht, was als Nächstes kommt."

Die Partnerschaft zwischen Meta und AMD könnte in den kommenden Jahren als Modell für viele andere Unternehmen dienen, die ebenfalls auf die Potenziale der KI setzen. Dabei wird AMDs neueste GPU-Serie zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. CEO Lisa Su betonte, dass der Deal dazu beiträgt, AMD als unverzichtbaren Partner in der KI-Branche zu positionieren.

Dieser Schritt unterstreicht den intensiven Wettbewerb auf dem Markt für KI-Prozessoren, auf dem AMD gegen Branchenriesen wie Nvidia und Broadcom antritt. Beide Unternehmen haben ähnliche Modelle genutzt, um ihre größten Kunden langfristig zu binden. Der wahre Wert dieser Partnerschaften wird sich jedoch erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen, wenn die KI-Technologie weiter ausgereift ist und die Nachfrage nach maßgeschneiderten Chips steigt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



