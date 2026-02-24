    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Stabile Kurse vor Rede von Trump - AMD-Aktie stark

    Stabile Kurse vor Rede von Trump - AMD-Aktie stark
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt stehen die Vorzeichen für die US-Börsen am Dienstag auf Stabilisierung. Größere Sprünge nach oben sind aber nicht zu erwarten. Stattdessen dürften sich Investoren von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch mehr Aufschluss über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

    Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 48.850 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 dürfte 0,3 Prozent höher in den Handel gehen mit 24.774 Zählern.

    "Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Rede Trumps. Der Stratege schließt nicht aus, dass unter dem Strich die Höhe der Zölle in diesem Jahr zurückgeht verglichen mit dem Vorjahr.

    Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von AMD um fast 10 Prozent nach oben. Der Social-Media-Betreiber Meta bestellt in einem Milliarden-Deal Halbleiter von AMD für Datenzentren. Im Gegenzug erhält Meta Optionen für den späteren Kauf von bis zu 160 Millionen AMD-Aktien.

    Papiere von Home Depot verteuerten sich vorbörslich um 2,6 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Umsatzrückgang prognostiziert.

    Aktien von Eli Lilly verloren 2,5 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für die beiden Abnehmmedikamente Ozempic und Wegovy angekündigt.

    Anteile von Keysight Technologies schossen um fast 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- und Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen übertroffen./bek

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,28 % und einem Kurs von 183,7 auf Tradegate (24. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -22,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 110,50 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,50DKK. Von den letzten 6 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +666,40 %/+1.126,24 % bedeutet.




    Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt stehen die Vorzeichen für die US-Börsen am Dienstag auf Stabilisierung. Größere Sprünge nach oben sind aber nicht zu erwarten. Stattdessen dürften sich Investoren von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch mehr Aufschluss über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.
