    Fresenius verlängert Vertrag von Konzernchef Sen vorzeitig bis 2031

    Für Sie zusammengefasst
    • Vertrag vorzeitig verlängert Laufzeit bis 2031
    • Sen baute Fresenius radikal um, zog Vamed raus
    • Fokus auf Kabi und Kliniken, Ergebnisse besser!
    Kreise - Fresenius verlängert Vertrag von Konzernchef Sen vorzeitig bis 2031
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Nach knapp dreieinhalb Jahren an der Spitze des Unternehmens wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag zunächst aus Kreisen des Bad Homburger Pharmaherstellers und Krankenhausbetreibers erfuhr, hat sich der Aufsichtsrat einstimmig für diesen Schritt ausgesprochen. Der Vertrag laufe damit bis 2031, hieß es von den Insidern. Eine Konzernsprecherin bestätigte die Informationen auf Anfrage.

    Der frühere Siemens- und Eon-Manager Sen war im April 2021 zu Fresenius gekommen, zunächst als Leiter der Pharmasparte Kabi. Im Oktober 2022 übernahm er dann den Vorstandsvorsitz beim Konzern, der damals noch in schwierigen Zeiten steckte. Unter Sens Führung wurde der Bad Homburger Dax-Konzern in den vergangenen gut drei Jahren radikal umgebaut. Randbereiche wurden verkauft, Strukturen verschlankt, und Fresenius zog sich weitgehend aus der verlustträchtigen österreichischen Tochter Vamed zurück.

    Auch wurde die frühere enge Verflechtung mit dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) gelöst. Inzwischen wird die frühere Blutwäsche-Tochter nur noch als Finanzbeteiligung geführt, mit einem Anteil von rund 29 Prozent (Ende Dezember 2025). Damit schnitt Sen Fresenius auf die Pharma-Tochter Kabi und das Klinikgeschäft zu, wo er parallel dazu Effizienzprogramme einläutete. In der Folge verbesserten sich die Resultate des Unternehmens kontinuierlich wieder. An diesem Mittwoch (25. Februar) wird der Fresenius-Chef seine Bilanz für 2025 präsentieren./tav/stw/mis

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
