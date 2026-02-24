Fresenius verlängert Vertrag von Konzernchef Sen vorzeitig bis 2031

Auch wurde die frühere enge Verflechtung mit dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) gelöst. Inzwischen wird die frühere Blutwäsche-Tochter nur noch als Finanzbeteiligung geführt, mit einem Anteil von rund 29 Prozent (Ende Dezember 2025). Damit schnitt Sen Fresenius auf die Pharma-Tochter Kabi und das Klinikgeschäft zu, wo er parallel dazu Effizienzprogramme einläutete. In der Folge verbesserten sich die Resultate des Unternehmens kontinuierlich wieder. An diesem Mittwoch (25. Februar) wird der Fresenius-Chef seine Bilanz für 2025 präsentieren./tav/stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 40,52 auf Tradegate (24. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 192,44 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -6,43 %/+35,16 % bedeutet.