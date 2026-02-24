Korruption ausgeschaltet: Diese Währung entwickelt sich besser als der Euro

Lange Zeit galt die nigerianische Naira als Sorgenkind der afrikanischen Devisenmärkte. Doch der Wind hat sich gedreht. Während das Land im Jahr 2024 noch mit einer Inflation von über 34 Prozent und einem massiven Devisenmangel kämpfte, präsentiert sich Nigeria im Februar 2026 in einer völlig neuen Verfassung. Seit zehn Monaten gibt es nur noch eine Richtung für die Währung, aufwärts. Der Erfolg ruht auf drei zentralen Säulen: Fiskaldisziplin, geldpolitische Härte und einer mutigen Reform der Ölindustrie.

Zwischen April 2025 und Februar 2026 hat die nigerianische Naira die gegenüber dem US-Dollar um über 19 Prozent zugelegt, nachdem sie zuvor von einem Negativrekord zum nächsten getaumelt war. Auch zum Euro ging es in dem Zeitraum um knapp 14 Prozent aufwärts. Dahinter steckt vor allem ein radikaler Umbau der Staatsfinanzen und eine eiserne Hand der Zentralbank, die den bodenlosen Fall der Naira stoppten.

Ein entscheidender neuer Impuls für weitere Gewinne kam vor wenigen Tagen direkt aus dem Präsidentenpalast. Mitte Februar 2026 unterzeichnete Präsident Bola Tinubu eine weitreichende Exekutivverordnung, mit der der staatliche Ölkonzern NNPC angewiesen wurde, einen deutlich größeren Teil seiner Einnahmen direkt als Steuern abzuführen.

Zuvor behielt die NNPC unter den Deckmänteln von "Managementgebühren" und Explorationskosten jeweils rund 30 Prozent der Gewinne für sich – allein im letzten Jahr waren es nach Informationen von Bloomberg etwa 900 Milliarden Naira (ca. 566 Mio. Euro). Durch die Streichung dieser Einbehalte stärkt die Regierung ihre Fiskalposition massiv. Es ist eine Reform mit historischen Ausmaßen: Die Liquidität fließt nun dorthin, wo sie gebraucht wird – in den Haushalt und die Stabilisierung der Staatsfinanzen, statt in undurchsichtigen Firmenstrukturen zu versickern.

Während die Fiskalpolitik für Ordnung sorgte, agierte Zentralbankchef Olayemi Cardoso als unnachgiebiger Wächter der Währung. Mit einem Leitzins, der über lange Zeit bei 27,25 Prozent bis 27,50 Prozent zementiert wurde, machte er Spekulationen gegen die Naira extrem teuer.

Diese Hochzinspolitik zeigte doppelte Wirkung:

- Investorenmagnet: Die hohen Renditen für Staatsanleihen lockten massiv ausländisches Kapital an.

- Inflationsbremse: Die Teuerungsrate sank innerhalb eines Jahres von 27,6 Prozent im Januar 2025 auf 15,1 Prozent im vergangenen Monat.

Die Folge ist ein Vertrauensschub, der sich in den Devisenreserven widerspiegelt. Diese sind auf knapp 49 Milliarden US-Dollar angewachsen – ein Puffer, der der Zentralbank den nötigen Spielraum gibt, um am Markt zu intervenieren und die Volatilität zu glätten.

Ein weiterer Geniestreich war die faktische Zerschlagung des Schwarzmarktes. Indem die Zentralbank den lizenzierten Wechselstuben (Bureaux de Change) wieder Zugang zum offiziellen Devisenmarkt gewährte, wurde die künstliche Dollar-Knappheit beendet. Die Lücke zwischen offiziellem Kurs und Parallelmarkt ist fast vollständig geschlossen.

Heute, Ende Februar 2026, steht Nigeria an einem Wendepunkt. Die Stabilität der Naira und die moderatere Inflation erlauben es der Zentralbank nun sogar, die Zinsen wieder leicht zu senken, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Am Dienstag wurden sie von 27 auf nun 26,5 Prozent reduziert. Der Erfolg der Naira ist das Ergebnis eines schmerzhaften, aber konsequenten Reformkurses, der Nigeria zurück auf die Landkarte der seriösen Schwellenländer gebracht hat.

