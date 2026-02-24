Die aktuelle Stimmung erinnert Jamie Dimon an die drei Jahre vor der Finanzkrise

Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, warnte bei einer Investorenveranstaltung eindringlich vor den Risiken in der US-Wirtschaft. Während viele Ökonomen die Steuer- und Deregulierungspolitik der Trump-Regierung als Wachstumsimpuls darstellen, betonte Dimon, dass er sich bewusst auf mögliche Fehlentwicklungen konzentriere. Er verwies auf ungewöhnlich hohe Vermögenspreise und sehr hohe Handelsvolumina und sagte: "Meiner Meinung nach geben sich die Menschen ein wenig zu sehr damit zufrieden, dass dies real ist … und hoffen, dass wir keine Probleme haben werden." Für ihn steige das Risiko gerade wegen der hohen Bewertungen.

Dimon erklärte, dass sich der Konjunkturzyklus unweigerlich wenden werde. Dies könnte eine größere Welle von Zahlungsausfällen auslösen, die Kreditgeber auf breiter Ebene träfe – oft in Branchen, die niemand auf dem Radar habe. Wörtlich sagte er laut CNBC: "Es wird eines Tages einen Zyklus geben … Ich weiß nicht, welche Konstellation von Ereignissen diesen Zyklus auslösen wird. Ich bin sehr besorgt darüber." Besonders die stark gestiegenen Vermögenspreise beunruhigten ihn: "Die Tatsache, dass die Vermögenspreise hoch sind, beruhigt mich nicht. Ich glaube sogar, dass dies das Risiko noch erhöht."