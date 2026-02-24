    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Owl Capital Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Blue Owl Capital Registered (A)

    Zahlungsausfall-Welle voraus?

    Die aktuelle Stimmung erinnert Jamie Dimon an die drei Jahre vor der Finanzkrise

    Während der Markt gierig nach Performance sucht, sieht Dimon das Gegenteil: zu viel Leverage, zu hohe Bewertungen, zu wenig Demut. Seine Sorge ist nicht theoretisch – sie ist historisch begründet.

    Zahlungsausfall-Welle voraus? - Die aktuelle Stimmung erinnert Jamie Dimon an die drei Jahre vor der Finanzkrise
    Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, warnte bei einer Investorenveranstaltung eindringlich vor den Risiken in der US-Wirtschaft. Während viele Ökonomen die Steuer- und Deregulierungspolitik der Trump-Regierung als Wachstumsimpuls darstellen, betonte Dimon, dass er sich bewusst auf mögliche Fehlentwicklungen konzentriere. Er verwies auf ungewöhnlich hohe Vermögenspreise und sehr hohe Handelsvolumina und sagte: "Meiner Meinung nach geben sich die Menschen ein wenig zu sehr damit zufrieden, dass dies real ist … und hoffen, dass wir keine Probleme haben werden." Für ihn steige das Risiko gerade wegen der hohen Bewertungen.

    Dimon erklärte, dass sich der Konjunkturzyklus unweigerlich wenden werde. Dies könnte eine größere Welle von Zahlungsausfällen auslösen, die Kreditgeber auf breiter Ebene träfe – oft in Branchen, die niemand auf dem Radar habe. Wörtlich sagte er laut CNBC: "Es wird eines Tages einen Zyklus geben … Ich weiß nicht, welche Konstellation von Ereignissen diesen Zyklus auslösen wird. Ich bin sehr besorgt darüber." Besonders die stark gestiegenen Vermögenspreise beunruhigten ihn: "Die Tatsache, dass die Vermögenspreise hoch sind, beruhigt mich nicht. Ich glaube sogar, dass dies das Risiko noch erhöht."

    Zu den aktuellen Marktspannungen zählt Dimon auch die Verwerfungen im Technologiesektor. Befürchtungen, dass KI-Modelle von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI Softwarebranchen durcheinanderbringen könnten, haben zuletzt zu Turbulenzen geführt. Gleichzeitig sorgte der Schritt des Vermögensverwalters Blue Owl Capital, Vermögenswerte verkaufen zu müssen, um Investoren auszuzahlen, für Druck auf private Kreditgeber und ließ die Aktien großer alternativer Häuser wie Apollo Global Management, KKR und Blackstone fallen. Einige Marktbeobachter werten dies als Hinweis auf einen beginnenden Abschwung im Kreditsektor.

    Dimon warnte, dass ein Kreditzyklus "immer Überraschungen" bereithalte. 2008 habe kaum jemand erwartet, dass Versorger und Telekommunikationsunternehmen besonders leiden würden; diesmal könne es "aufgrund der KI die Softwarebranche" treffen. Auch interne Einschätzungen bei JPMorgan bestätigen diese Sicht: Troy Rohrbaugh, Co-Leiter der Geschäfts- und Investmentbank, erwartet, dass sich die Probleme nicht auf den privaten Kreditbereich beschränken, sondern "breiter angelegt" sein könnten.

    Dimon kritisierte zudem riskante Verhaltensmuster im Finanzsektor. Viele Unternehmen würden angesichts hoher Zinserträge "dumme Dinge tun", indem sie Risiken unterschätzten. Die Situation erinnere ihn an die Jahre vor der Finanzkrise 2008, als "alle viel Geld verdienten" und sich kaum Grenzen gesetzt wurden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
