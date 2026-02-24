    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Energie für KI-Zukunft

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Google schließt Mega-Stromdeal für neues Rechenzentrum

    Google schließt mit AES einen 20-Jahres-Vertrag für ein neues Rechenzentrum in Texas. Der Deal zeigt, wie stark der KI-Boom die Stromnachfrage antreibt.

    Energie für KI-Zukunft - Google schließt Mega-Stromdeal für neues Rechenzentrum
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Der US-Versorger AES hat mit Google einen 20-jährigen Stromliefervertrag geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Strom ist für ein neues Rechenzentrum des Technologiekonzerns im texanischen Wilbarger County vorgesehen.

    Zusätzlich vereinbarte AES Verträge zur Energieerzeugung, die direkt am Standort des neuen Rechenzentrums entstehen sollen. Diese sogenannte Co-Location-Struktur ermöglicht es Google, seine Kapazitäten auszubauen und die wachsende Nachfrage nach Kerndiensten zu bedienen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    292,33€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    332,80€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie von AES legte im vorbörslichen Handel um 1,69 Prozent zu (Stand 15:00 Uhr MEZ). Anleger reagieren damit auf die langfristig gesicherten Erlöse.

    AES

    +0,09 %
    +5,09 %
    +19,79 %
    +23,95 %
    +59,79 %
    -35,30 %
    -39,79 %
    +72,13 %
    -65,49 %
    ISIN:US00130H1059WKN:882177

    KI-Boom treibt Versorger an

    US-Versorger liefern sich derzeit einen Wettlauf um Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren. Der Boom rund um künstliche Intelligenz lässt die Stromnachfrage deutlich steigen. Gleichzeitig wachsen jedoch Sorgen, dass die steigende Nachfrage die Strompreise für Endkunden nach oben treiben könnte.

    Amanda Peterson Corio, Global Head of Data Center Energy bei Google, betonte die Bedeutung des Projekts für die Energieinfrastruktur vor Ort. Sie erklärte, dass im Zuge der Vereinbarung zusätzliche saubere Erzeugungskapazitäten direkt am Standort ans Netz angeschlossen würden. Das entlaste das regionale Stromnetz und trage dazu bei, die Energiekosten stabil zu halten.

    Gigawatt-Strategie zahlt sich aus

    Nach Angaben von AES hat der Konzern bislang Verträge über nahezu 12 Gigawatt mit Rechenzentrumskunden abgeschlossen. Davon entfallen 9 Gigawatt auf direkte Stromabnahmeverträge mit sogenannten Hyperscalern, also großen Cloud- und Plattformanbietern.

    Für das neue Projekt wird AES zudem die notwendige gemeinsame Strominfrastruktur errichten. Damit stärkt der Versorger seine Position in einem Markt, der vom anhaltenden Digitalisierungs- und KI-Trend strukturell wächst.

    Der langfristige Vertrag mit Google sichert AES planbare Einnahmen über 20 Jahre. Gleichzeitig unterstreicht er, wie eng Energieversorger und Technologiekonzerne im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zusammenrücken.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energie für KI-Zukunft Google schließt Mega-Stromdeal für neues Rechenzentrum Google schließt mit AES einen 20-Jahres-Vertrag für ein neues Rechenzentrum in Texas. Der Deal zeigt, wie stark der KI-Boom die Stromnachfrage antreibt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     