Google schließt Mega-Stromdeal für neues Rechenzentrum

Zusätzlich vereinbarte AES Verträge zur Energieerzeugung, die direkt am Standort des neuen Rechenzentrums entstehen sollen. Diese sogenannte Co-Location-Struktur ermöglicht es Google, seine Kapazitäten auszubauen und die wachsende Nachfrage nach Kerndiensten zu bedienen.

Der US-Versorger AES hat mit Google einen 20-jährigen Stromliefervertrag geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Strom ist für ein neues Rechenzentrum des Technologiekonzerns im texanischen Wilbarger County vorgesehen.

Die Aktie von AES legte im vorbörslichen Handel um 1,69 Prozent zu (Stand 15:00 Uhr MEZ). Anleger reagieren damit auf die langfristig gesicherten Erlöse.

KI-Boom treibt Versorger an

US-Versorger liefern sich derzeit einen Wettlauf um Lieferverträge mit Betreibern von Rechenzentren. Der Boom rund um künstliche Intelligenz lässt die Stromnachfrage deutlich steigen. Gleichzeitig wachsen jedoch Sorgen, dass die steigende Nachfrage die Strompreise für Endkunden nach oben treiben könnte.

Amanda Peterson Corio, Global Head of Data Center Energy bei Google, betonte die Bedeutung des Projekts für die Energieinfrastruktur vor Ort. Sie erklärte, dass im Zuge der Vereinbarung zusätzliche saubere Erzeugungskapazitäten direkt am Standort ans Netz angeschlossen würden. Das entlaste das regionale Stromnetz und trage dazu bei, die Energiekosten stabil zu halten.

Gigawatt-Strategie zahlt sich aus

Nach Angaben von AES hat der Konzern bislang Verträge über nahezu 12 Gigawatt mit Rechenzentrumskunden abgeschlossen. Davon entfallen 9 Gigawatt auf direkte Stromabnahmeverträge mit sogenannten Hyperscalern, also großen Cloud- und Plattformanbietern.

Für das neue Projekt wird AES zudem die notwendige gemeinsame Strominfrastruktur errichten. Damit stärkt der Versorger seine Position in einem Markt, der vom anhaltenden Digitalisierungs- und KI-Trend strukturell wächst.

Der langfristige Vertrag mit Google sichert AES planbare Einnahmen über 20 Jahre. Gleichzeitig unterstreicht er, wie eng Energieversorger und Technologiekonzerne im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zusammenrücken.

