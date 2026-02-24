AtomVie Global Radiopharma liefert erste Patientendosis in Phase 1/2a der klinischen Studie von Radiopharm Theranostics mit 177Lu-BetaBart (RV-01)

HAMILTON, ON, 24.Februar 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), ein weltweit führendes radiopharmazeutisches CDMO, gab bekannt, dass es die erfolgreiche Dosierung des ersten Patienten in der klinischen First-in-Human-Phase 1/2a-Studie von Radiopharm Theranostics mit 177Lu-BetaBart (RV-01) geliefert hat, indem es GMP-Herstellungs- und Vertriebsdienstleistungen für das radiotherapeutische Arzneimittel bereitstellte, nachdem es den Radiomarkierungsprozess und die Analysemethoden mit Hilfe eines phasengerechten Ansatzes erfolgreich entwickelt und qualifiziert hatte, was die Einreichung des IND beschleunigte.

Die klinische Studie der Phase 1/2a ist als Dosis-Eskalations- und Expansionsstudie konzipiert, in der die Sicherheit, die biologische Verteilung, die Strahlendosimetrie und die vorläufige Anti-Tumor-Aktivität von 177Lu-BetaBart untersucht und gleichzeitig die empfohlene Dosis für künftige Studien ermittelt werden soll. 177Lu-BetaBart (RV-01) ist ein mit 177Lutetium konjugierter monoklonaler Antikörper, der auf die 4Ig-Isoform von B7-H3 abzielt, einem Immun-Checkpoint-Molekül, das bei mehreren soliden Tumorarten überexprimiert ist.

"Die Ermöglichung der ersten Patientendosis von 177Lu-BetaBart spiegelt das wider, was uns am wichtigsten ist, nämlich sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Radiopharmazeutika rechtzeitig hergestellt, freigegeben und ausgeliefert werden, damit Patienten ohne Verzögerung Zugang zu innovativen Therapien haben", sagte Bruno Paquin, Chief Executive Officer von AtomVie. "Unser Team ist sehr auf operative Exzellenz und Zuverlässigkeit ausgerichtet und unterstützt unsere Partner von der frühen klinischen Entwicklung bis hin zur globalen Versorgung."

"Die Verabreichung des ersten Patienten in der klinischen Phase 1/2a-Studie mit 177Lu-BetaBart stellt einen wichtigen Meilenstein für Radiopharm Theranostics dar", sagte Riccardo Canevari, CEO und Managing Director von Radiopharm Theranostics. "Wir schätzen AtomVie's Expertise in der Herstellung und sein Engagement für Qualität, während wir BetaBart für Patienten mit aggressiven und schwer zu behandelnden soliden Tumoren weiterentwickeln.

Über BetaBart (RV-01)

RV-01 ist das erste radiopharmazeutische Therapeutikum, das von Radiopharm Ventures, dem Joint Venture zwischen Radiopharm Theranostics und dem MD Anderson Cancer Center der Universität von Texas, entwickelt wurde. 177Lu-BetaBart ist ein mit 177Lutetium konjugiertes Therapeutikum, das auf B7-H3 abzielt, ein Immun-Checkpoint-Molekül, das bei verschiedenen Tumorarten überexprimiert ist. Mehrere präklinische Studien mit BetaBart haben gezeigt, dass der Tumor schrumpft und das Überleben der mit dem Strahlentherapeutikum behandelten Tiere verlängert wird.