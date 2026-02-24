Börsenschock? Kursrutsch bei Hims & Hers Health Registered (A) Aktie - 24.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,17 % verliert die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,240€, mit einem Minus von -7,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hims & Hers Health Registered (A) insgesamt ein Minus von -60,86 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um -13,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hims & Hers Health Registered (A) um -57,01 % verloren.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,71 % 1 Monat -52,64 % 3 Monate -60,86 % 1 Jahr -74,63 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 219 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,74 Mrd. € wert.

Wenn Aktien tief fallen, dauert es meistens nicht lange, bis Übernahmegerüchte auftauchen. Bloomberg hat diese jetzt bei PayPal gehört. Sie reichen von Geschäftsteilen bis zur kompletten Akquisition. Was ist dran?

Trotz starker Q4-Zahlen reißt der neue Ausblick ein Loch in die Story. Hohe Ausgaben, ein schwaches erstes Quartal und der Novo-Konflikt setzen Hims massiv unter Druck – Anleger zweifeln am Wachstumspfad.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.