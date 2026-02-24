Intel Aktie steigt um +2,08 % - 24.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,80€, mit einem Plus von +2,08 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intel Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -4,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +16,28 % erlebt.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,98 % 1 Monat -0,88 % 3 Monate +23,28 % 1 Jahr +54,76 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 188,81 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,42 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,32 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,37 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,47 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.