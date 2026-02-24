Mintos: Führende Plattform für passives Einkommen – 10,8 % Rendite mit Kredite

Ein verlässliches passives Einkommen und ein täglicher Cashflow sind für viele Anleger das zentrale Ziel beim modernen Vermögensaufbau. Doch während klassische Bankprodukte langfristig oft nur begrenzte Renditechancen bieten, gewinnen alternative festverzinsliche Anlageformen massiv an Bedeutung.

In diesem Segment hat sich Mintos als eine der führenden europäischen Plattformen etabliert. Mit fast 760.000 registrierten Investoren und mehr als 800 Millionen Euro verwaltetem Vermögen zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten im Markt für Festzinsanlagen. Je nach gewähltem Asset ermöglicht die Plattform attraktive Zielrenditen, aktuell im Schnitt von 10,8 % pro Jahr durch Anlage in Krediten, womit sie eine attraktive Brücke zwischen Planbarkeit und überdurchschnittlichem Ertrag schlägt.

Doch was steckt konkret dahinter – und für wen kann das Modell sinnvoll sein?

Investoren ≈760.000 registrierte Investoren Assets under Management +800 Mio. € verwaltetes Vermögen Regulierung EU-lizenziert (MiFID II) Anlegerschutz Bis zu 20.000 € Anlegerentschädigung App iOS & Android Markterfahrung Seit 2015 am Markt

Was ist Mintos und in welche Assets kann man investieren?

Mintos ist eine EU-regulierte Investmentplattform, über die Anleger Zugang zu festverzinslichen Anlageklassen erhalten, die im klassischen Privatkundensegment oft nur eingeschränkt oder gar nicht investierbar sind. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Aufbau eines planbaren, passiven Einkommens.

Im Kern fungiert Mintos als strukturierte Einkommensplattform. Anleger investieren in regulierte Finanzinstrumente mit klar definierten Zinssätzen, transparenter Laufzeit und nachvollziehbarer Risikoeinstufung. Dadurch lässt sich ein diversifiziertes Portfolio gezielt nach Rendite- und Risikoprofil aufbauen. Das Anlageuniversum umfasst:

1. Kredite im Schnitt 10,8 % Rendite pro Jahr

Den Kernbereich der Plattform bilden kreditbasierte Investments. Anleger investieren über regulierte Schuldverschreibungspakete in zugrunde liegende Konsumentenkredite, Unternehmenskredite oder Leasingfinanzierungen.

Die Zinssätze variieren je nach Laufzeit, Bonität des Kreditgebers und Marktumfeld. Durch die Zusammenarbeit mit über 50 Kreditunternehmen weltweit entsteht eine breite geografische und strukturelle Diversifikation.

Ein zentrales Element vieler Kreditangebote ist die sogenannte 60-Tage- Rückkaufverpflichtung. Gerät ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug, verpflichtet sich der Kreditgeber, die Forderung inklusive aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. Dadurch wird das Ausfallrisiko für Anleger strukturell reduziert – auch wenn ein Restrisiko grundsätzlich bestehen bleibt.