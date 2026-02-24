Cipher Digital verfehlt Prognosen und setzt nach Rebranding auf KI-Rechenzentren

Die Aktie von Cipher Digital (Cipher Mining) ist im vorbörslichen Handel um rund fünf Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt und zugleich seine Neuausrichtung bekräftigte. Der Konzern, der bis vor Kurzem unter dem Namen Cipher Mining firmierte, vollzieht ein Rebranding: Weg vom Bitcoin-Mining, hin zum Aufbau großskaliger High-Performance-Computing-Rechenzentren.

Im vierten Quartal erzielte Cipher Digital einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar und blieb damit deutlich unter den Analystenschätzungen von 84,4 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,14 US-Dollar und fiel damit ebenfalls schwächer aus als die erwarteten minus 0,06 US-Dollar. Insgesamt belief sich der bereinigte Nettoverlust im Quartal auf 55 Millionen US-Dollar.

Rebranding signalisiert vollständigen Strategiewechsel

Mit der offiziellen Umbenennung von Cipher Mining in Cipher Digital unterstreicht das Management den vollständigen Strategiewechsel. Künftig will sich das Unternehmen als Entwickler und Betreiber von HPC-Rechenzentren positionieren, die auf langfristige Mietverträge mit Hyperscalern und Technologiekonzernen setzen.

CEO Tyler Page sprach von einem "transformativen Jahr" und betonte, dass 2026 ganz im Zeichen der operativen Umsetzung stehen werde. Ziel sei es, eine führende Infrastrukturplattform für die nächste Generation rechenintensiver Anwendungen – insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz – aufzubauen.

600 Megawatt an HPC-Kapazität gesichert

Im Zuge der Neuausrichtung konnte Cipher Digital nach eigenen Angaben insgesamt 600 Megawatt an vertraglich gesicherter HPC-Kapazität abschließen. Dazu zählen ein 15-jähriger Mietvertrag über 300 Megawatt mit Amazon Web Services und ein 10-jähriger Vertrag über weitere 300 Megawatt mit Fluidstack und Google.

Diese langfristigen Vereinbarungen sollen stabile und planbare Cashflows generieren und die Abhängigkeit vom Kryptomarkt beenden.

Milliardenfinanzierung für Großprojekte gesichert

Zur Finanzierung der beiden zentralen Rechenzentrumsprojekte Barber Lake und Black Pearl hat Cipher Digital drei hochverzinsliche Anleihetransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 3,73 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Mit dem erfolgreich eingeworbenen Kapital sieht sich das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um die großskaligen HPC-Standorte planmäßig zu errichten und die strategische Transformation hin zu einem langfristig ausgerichteten Infrastrukturbetreiber konsequent voranzutreiben.

Ausstieg aus Mining-Joint-Ventures

Parallel zum Aufbau des HPC-Geschäfts trennt sich Cipher Digital von nicht-strategischen Beteiligungen. Das Unternehmen veräußerte seine 49-prozentigen Anteile an drei 40-Megawatt-Mining-Joint-Ventures sowie ausgewählte Mining-Maschinen an Canaan Inc. Der Transaktionswert belief sich auf rund 40 Millionen US-Dollar in Form einer Aktientransaktion.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cipher Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 13,05EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.





