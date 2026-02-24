Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 86,34 USD
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 86,34 USD, -2,13 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,09 %
|1 Monat
|-14,66 %
|3 Monate
|+76,63 %
|1 Jahr
|+170,75 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 14,93546USD. Heute steht er bei 86,34USD. Das Investment wäre auf 5.781,08USD gewachsen – eine Steigerung von +478,11 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, teils bullisches Silber-Sentiment: Hinweise auf Verknappung und Industrie-Nachfrage stützen Fundamentaldruck (China-Silver-Future um ca. 97 USD). Kurzfristig bleibt es volatil (Trump-Rede/US-Move, mögliche Abverkäufe). Langfristig eher bullish, mittelfristig schwankend. Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|396,80EUR
|-2,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|139,55EUR
|-2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|291,34EUR
|-2,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|447,84EUR
|-3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,55EUR
|-1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|682,00EUR
|-3,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|416,00EUR
|-2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,18EUR
|-2,11 %
|Long
|1
|0,00
|140,11EUR
|-1,74 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,351EUR
|-0,55 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.