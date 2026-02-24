Bärenattacke Silber fällt auf 86,34 USD

-2,13 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,09 % 1 Monat -14,66 % 3 Monate +76,63 % 1 Jahr +170,75 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 86,34. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 14,93546USD. Heute steht er bei 86,34USD. Das Investment wäre auf 5.781,08USD gewachsen – eine Steigerung von +478,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, teils bullisches Silber-Sentiment: Hinweise auf Verknappung und Industrie-Nachfrage stützen Fundamentaldruck (China-Silver-Future um ca. 97 USD). Kurzfristig bleibt es volatil (Trump-Rede/US-Move, mögliche Abverkäufe). Langfristig eher bullish, mittelfristig schwankend. Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt.