Strafverfahren gegen Telegram-Gründer

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskaus Vorgehen gegen den Messengerdienst Telegram spitzt sich zu. Die Handlungen des Telegram-Mitgründers Pawel Durow würden im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Unterstützung terroristischer Aktivitäten untersucht, schrieb unter anderem die russische Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" in einem Text, der mit Informationen des Inlandsgeheimdienstes FSB entstanden sein soll.

Der Messenger soll bei zahlreichen Straftaten genutzt worden sein, schrieb die Regierungszeitung und berief sich auf russische Behörden. Sie nannte dabei - ohne Belege - unter anderem den schweren Terroranschlag mit mehr als 140 Toten in der Konzerthalle Crocus City Hall in Moskau vor knapp zwei Jahren.