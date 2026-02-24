    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    Versandriese Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen

    • Fordert Rückzahlung der IEEPA-basierten Zölle.
    • Klagt gegen CBP/DHS nach Supreme-Court-Urteil.
    • Mögliche Rückforderungen bis rund 175 Mrd. US$
    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex dringt mit einer Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle. Es geht dabei um die Importgebühren, die der Oberste Gerichtshof jüngst als unrechtmäßig eingestuft hat. Man verlange die "vollständige Rückzahlung" aller gezahlten Zölle, die auf dem IEEPA genannten Notstandsgesetz fußten, heißt es in der beim Gericht für internationalen Handel in New York eingereichten Klage. Sie richtet sich gegen die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, die dem US-Heimatschutzministerium untersteht.

    Fedex reagierte mit der Klage auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts vom vergangenen Freitag. Unter Berufung auf das Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 hatte Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am Kongress vorbei Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängt. Der Supreme Court erklärte diese Zölle für rechtswidrig. Das Gesetz erlaube es dem US-Präsidenten nicht, eigenständig Zölle zu verhängen, urteilten die Richterinnen und Richter. Ob die Regierung Zolleinnahmen an Importeure zurückzahlen muss, entschieden sie nicht. Das müssen nun andere Gerichte klären.

    Fedex: Haben Schaden erlitten

    Beim Vorgehen von Fedex scheine es sich um die erste Klage eines großen amerikanischen Unternehmens nach dem Urteil zu handeln, berichten mehrere US-Medien. Der Logistikkonzern argumentiert, er habe einen Schaden erlitten, weil er für importierte Waren Zölle zahlte, deren Rechtsgrundlage nunmehr für unrechtmäßig befunden worden sei.

    Nach dem Urteil des Supreme Courts wurde mit einer Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle gerechnet. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. Das entspräche etwa 2,5 Prozent des US-Haushalts.

    Fedex-Konkurrent DHL wollte die Angelegenheit nicht kommentieren. "Wir verfolgen die rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit den Zöllen sehr genau, um sicherzustellen, dass unsere Kunden in der Lage sind, ihre vollen gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen", sagte ein Sprecher des Bonner Konzerns. "Als Logistikdienstleister konzentrieren wir uns darauf, Klarheit darüber zu gewinnen, wie dies für unsere Kunden umgesetzt wird."/fsp/DP/jha/he

    ISIN:US31428X1063WKN:912029

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 327,1 auf Tradegate (24. Februar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 77,17 Mrd..

    Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 356,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Fedex Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 294,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von -10,42 %/+37,11 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
