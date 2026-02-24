Heliostar durchteuft mit ersten Bohrungen in Fallrichtung 25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 g/t Gold in der Erweiterungszone Ana Paula

- Ergebnisse der Erweiterungszone

25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 g/t Gold ab 493,8 m, einschließlich 8,30 m mit einem Gehalt von 19,99 g/t Gold.

- Ergebnisse des hochgradigen Bereichs

55,35 m mit einem Gehalt von 9,71 g/t Gold ab 116,65 m.

23,40 m mit einem Gehalt von 8,39 g/t Gold ab 101,15 m.

40,85 m mit einem Gehalt von 4,73 g/t Gold ab 196,0 m.

32,95 m mit einem Gehalt von 5,04 g/t Gold ab 40,15 m.

- Alle Bohrungen werden in die Aktualisierung der Ressourcen der Machbarkeitsstudie einbezogen.

- Die Erweiterungszone ist nach Norden, Nordwesten und in die Tiefe hin offen.

Vancouver, Kanada – 24. Februar 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ana Paula in Guerrero (Mexiko) bekannt zu geben. Das Hauptziel des Programms besteht darin, die vermuteten Unzen in Klassifizierungen mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln. Es wird auch die laufende Machbarkeitsstudie unterstützen und die nächste Reihe von Explorationszielen in der Nähe der aktuellen Lagerstätte Ana Paula überprüfen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: „Während des Bohrprogramms zur Umwandlung der Reserven in Ana Paula haben wir beschlossen, eine Bohrung tiefer niederzubringen, um die Erweiterungszone auf mögliche Ausläufer zu überprüfen. Die Bohrung AP-25-313A liegt 70 m vom nächsten Erzabschnitt entfernt, der die Erzabbaustellen unterstützt, und lieferte einen starken Abschnitt von 25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 Gramm Gold pro Tonne. Dies ist ein spannendes Ergebnis aus der ersten Bohrung des Unternehmens unterhalb des hochgradigen Bereichs. Aufgrund dieses Erfolgs haben wir eine Reihe weiterer Bohrungen in Ana Paula für größere Tiefen vorgesehen. Zwei Ergebnisse aus der Erweiterungszone werden heute veröffentlicht, die übrigen Analyseergebnisse stehen noch aus.“

„Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Ressource in der Tiefe offen ist, da Ana Paula geologisch flacher ist als viel größere Goldlagerstätten in der Nähe. Aufgrund fehlender Bohrungen in der Tiefe verfügen wir über kein aussagekräftiges Vorhersagemodell für eine Mineralisierung innerhalb der Erweiterungszone, sodass diese erste Step-out-Bohrung, in der wir auf eine Mineralisierung gestoßen sind, sehr ermutigend ist. Wir werden diese Zone im Rahmen unseres laufenden Bohrprogramms weiter untersuchen und weitere Ergebnisse veröffentlichen, sobald wir über den hochgradigen Bereich innerhalb von Ana Paula hinausgehen.“

Bohrprogramm

Heliostar hat im Rahmen des aktuellen Programms bisher 72 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.979 m niedergebracht. Die heutige Pressemitteilung umfasst 13 Bohrungen, wobei die Analyseergebnisse für 34 Bohrungen noch ausstehen. Die Bohrarbeiten sind entlang von Nord nach Süd verlaufender Sektionen mit geneigten Bohrungen geplant, um die allgemeine Ost-West-Ausrichtung des hochgradigen Bereichs und der darunter liegenden Erweiterungszone besser zu definieren.

Gegebenenfalls werden die Bohrungen auch zur Erfassung von Daten zur Gesteinsfestigkeit, hydrogeologischen Daten und Proben für weitere metallurgische Untersuchungen genutzt. Diese Daten werden es Heliostar ermöglichen, das Minenkonzept für Ana Paula in der laufenden Machbarkeitsstudie, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres veröffentlicht werden soll, weiter zu verfeinern.

Zusammenfassung der Bohrergebnisse der Erweiterungszone

Die Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345 sind Bohrungen zur Ressourcendefinition, die entlang des westlichen Randes des hochgradigen Bereichs und der Erweiterungszone niedergebracht wurden. Die Bohrung AP-25-313A ist eine Verlängerung von AP-24-313, die 2024 bis zur maximalen Arbeitstiefe der Kernbohrmaschine niedergebracht wurde. Die Bohrung durchteufte 25,45 m mit 8,26 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) ab 493,8 m in einem Gebiet, das derzeit außerhalb der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung vom November 2025 vorgeschlagenen Abbaubereiche liegt. Die Bohrung AP-24-345 wurde von derselben Plattform aus mit einem steileren Neigungswinkel niedergebracht. Diese Bohrung durchteufte eine 3,75 m mächtige Zone mit 5,00 g/t Gold ab einer Tiefe von 508,4 m. Der Abschnitt befindet sich 60 m unterhalb und nördlich von AP-24-313A und 20 m nördlich von AP-11-76 (von einem früheren Betreiber niedergebracht), die 19,84 m mit 3,33 g/t Au lieferte.

Die Mineralisierung ist nach Norden, Nordwesten und unterhalb dieser Abschnitte offen.

Abbildung 1: Profilschnitt durch die neu gemeldeten Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345

Abbildung 2: Längsschnitt durch die neu gemeldeten Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345

Abbildung 3: Lageplan des aktuellen Bohrprogramms bei Ana Paula

Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Mineralisierung bei Ana Paula kommt als Einsprengungen und Gangbildungen mit variablen Kontrollen vor, darunter Gesteinsporosität, Lithologie und Verwerfungsnetzwerke.

Die Bohrungen werden im gesamten hochgradigen Bereich, an dessen weniger gut definierten östlichen und westlichen Rändern sowie in der Erweiterungszone fortgesetzt. Zwei der Bohrgeräte haben weiterhin tiefere vermutete Mineralisierungen und die nördliche Explorationszone ins Visier genommen, die sich etwa 250 m nördlich des hochgradigen Bereichs befindet und in der zehn Bohrungen auf ihre Analyse warten.

Die nächsten Bohrergebnisse für Ana Paula werden voraussichtlich in vier bis sechs Wochen veröffentlicht.

Tabelle mit Bohrergebnissen und Koordinaten

Bohrlochname von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Top Cut Au (g/t) Bohrloch-Zweck AP-25-313A 493,8 519,25 25,45 8,26 5,68 Ressourcenbohrloch 1, 4 einschließlich 510,95 519,25 8,3 19,99 12,28 4 und 558,8 559,75 0,95 19,85 und 574,6 585,6 11,0 1,55 und 597,0 597,6 0,6 11,45 und 623,0 640,9 17,9 2,09 und 655,45 656,35 0,9 6,91 AP-25-337 139,0 155,2 16,2 7,28 6,88 Geotechnisches Bohrloch 1 und 170,5 183,5 13,0 2,05 und 193,85 212,05 18,2 5,05 AP-25-338 76,45 88,6 12,15 2,80 Geotechnisches Bohrloch AP-25-339 5,0 29,75 24,75 2,56 Ressourcenbohrloch und 43,0 48,9 5,9 5,61 und 80,2 84,6 4,4 5,18 AP-25-340 2,0 11,0 9,0 4,33 Ressourcenbohrloch AP-25-341 Keine bedeutenden Analyseergebnisse Ressourcenbohrloch AP-25-342 14,3 19,1 4,8 5,79 Ressourcenbohrloch und 40,15 73,1 32,95 5,04 einschließlich 63,0 70,0 7,0 14,15 AP-25-343 45,1 62,9 17,8 1,78 Geotechnisches Bohrloch und 107,15 140,75 33,6 2,42 und 224,0 238,0 14,0 2,02 und 281,3 284,55 3,25 7,91 und 337,4 352,0 14,6 1,91 AP-25-344 101,15 124,55 23,4 8,39 7,56 Ressourcenbohrloch1 einschließlich 120,9 124,55 3,65 31,78 26,42 1 und 153,25 165,0 11,75 3,25 und 196,0 236,85 40,85 4,73 4,39 2 einschließlich 214,15 222,35 8,2 16,85 15,18 2 und 252,0 265,9 13,9 5,70 4,42 1 und 301,2 323,1 21,9 2,03 und 390,4 396,0 5,6 3,20 AP-25-345 87,0 102,85 15,85 2,04 Ressourcenbohrloch und 427,05 428,35 1,3 65,10 50,00 3 und 508,4 512,15 3,75 5,00 AP-25-346 193,4 248,0 54,6 2,51 Geotechnisches Bohrloch einschließlich 201,9 216,5 14,6 4,70 und einschließlich 234,0 248,0 14,0 3,17 und 263,0 268,0 5,0 2,44 und 288,0 324,35 36,35 4,52 3,49 4, 5 einschließlich 312,0 318,6 6,6 20,66 14,98 4 AP-25-347 95,0 104,5 9,5 2,91 Ressourcenbohrloch und 121,0 142,15 21,15 5,34 einschließlich 121,0 129,65 8,65 10,23 und 241,85 245,6 3,75 2,72 AP-25-348 116,65 172,0 55,35 9,71 6,82 Ressourcenbohrloch1 einschließlich 127,75 138,65 10,9 38,57 23,88 1 und 194,7 195,75 1,05 13,00 und 344,6 361,15 16,55 5,11 und 381,2 384,2 3,0 5,15

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte

1 Top Cut bei 38 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

2 Top Cut bei 64 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

3 Top Cut bei 50 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

4 Top Cut bei 47 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

5 Enthält geotechnische Proben mit einem Goldgehalt von 0 g/t

Tabelle mit Bohrlochkoordinaten

Bohrlochnr. Easting (WGS84 Zone 14N) Northing (WGS84 Zone 14N) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) AP-25-337 410.156 1.998.131 916,9 0 -53 581,8 AP-25-338 410.230 1.998.016 931,6 180 -50 188,0 AP-25-339 410.305 1.997.997 921,0 180 -55 92,0 AP-25-340 410.305 1.997.996 921,0 180 -55 86,0 AP-25-341 410.305 1.997.995 921,0 178 -55 68,0 AP-25-342 410.230 1.998.056 910,2 180 -46 200,0 AP-25-343 410.080 1.998.047 956,9 180 -55 371,0 AP-25-344 410.080 1.998.118 960,6 180 -55 414,0 AP-25-345 410.031 1.998.204 943,6 180 -60 680,5 AP-25-346 410.080 1.998.168 941,4 180 -55 620,0 AP-25-347 410.080 1.998.073 964,7 180 -55 398,0 AP-25-348 410.079 1.998.097 965,1 180 -55 420,0 AP-25-313A 410.032 1.998.199 939,4 180 -55 757,0

Tabelle 2: Bohrlochdetails

Hinweis zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Ana Paula

Heliostar gab am 6. November 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt und reichte am 22. Dezember 2025 den vollständigen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment of the Ana Paula Project, Guerrero, Mexico” (Technischer Bericht NI 43-101: Vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Projekts Ana Paula, Guerrero, Mexiko) bei SEDAR+ ein. Weitere Details zum Projekt Ana Paula finden Sie hier.

Heliostar Metals in die TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen

Heliostar Metals freut sich, außerdem bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die Liste der TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen wurde. Die TSX Venture 50 ist eine Rangliste der fünfzig leistungsstärksten Unternehmen der TSXV im vergangenen Jahr, und Heliostar wurde bereits zum zweiten Mal in Folge mit dieser Auszeichnung geehrt.

Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der Unternehmen mit der besten Performance im letzten Jahr an der TSX Venture Exchange, einer weltweit führenden Kapitalbildungsplattform für Wachstumsunternehmen in der Frühphase. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Anstieg der Marktkapitalisierung und konsolidierter Handelswert in Kanada.

Das Unternehmen ist stolz auf seine Aktienperformance in den Jahren 2024 und 2025 und die Vorteile, die dies für unsere Aktionäre mit sich bringt. Wir glauben, dass unsere Katalysatoren für 2026, darunter 1) der Anstieg der Goldproduktion im Vergleich zum Vorjahr, 2) Explorationsprogramme im Wert von 27 Millionen Dollar und 3) die Weiterentwicklung wichtiger Projekte wie der Abraumabtrag bei Veta Madre in La Colorada und die Zufahrtsrampe in Ana Paula, das Unternehmen in eine gute Position bringen, um unsere überdurchschnittliche Aktienperformance in diesem Jahr fortzusetzen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Der Bohrkern hat die Größe PQ und HQ und wird in zwei Hälften geschnitten, von denen eine Hälfte zur Analyse eingeschickt wird. Die Kernproben wurden zur Probenvorbereitung bei der Einrichtung von ALS in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und zur Analyse beim ALS-Labor in North Vancouver eingereicht. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie analysiert, und Überschreitungen wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischer Analyse untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein Goldbergbauunternehmen mit produktiven Bergbaubetrieben in Mexiko, zu denen die Mine La Colorada in Sonora und die Mine San Agustin in Durango zählen. Daneben besitzt das Unternehmen auch ein hochwertiges Portfolio an Erschließungsprojekten in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es sind dies das Projekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur und das Projekt Unga im US-Bundesstaat Alaska.

