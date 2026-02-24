    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Unternehmer Müller scheitert mit Antrag zu AfD-Unterstützung

    Für Sie zusammengefasst
    • Müller scheitert mit Eilantrag; Campact darf AfD nennen
    • Anwalt: Müller nie an AfD gespendet, er ist CSU‑Mitglied
    • Müller akzeptiert Urteil, will sich wieder dem Geschäft widmen
    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Molkereiunternehmer Theo Müller ist mit einem Eilantrag gescheitert, der Organisation Campact gerichtlich zu untersagen, ihn als Unterstützer der AfD zu bezeichnen. Das teilte das Hamburger Landgericht mit. Die Entscheidung des Gerichts ist bislang zwar nicht rechtskräftig. Müller teilte aber mit, er wolle keine weiteren rechtlichen Schritte ergreifen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

    Gegenstand des Streits war die von Campact auf Plakaten verbreitete Äußerung: "Konzerngründer Theo Müller unterstützt die rechtsextreme AfD." Der Slogan verletze den Antragsteller nicht in seinem Persönlichkeitsrecht, entschied das Gericht. Es handle sich um eine zulässige Meinungsäußerung. Die Entscheidung fiel ohne mündliche Verhandlung.

    Campact teilte nach der Entscheidung mit, man dürfe weiter sagen, dass Müller die AfD unterstütze. "Das Gericht hat Müllers Versuch, zivilgesellschaftliche Stimmen mit Klagen mundtot zu machen, damit abgeschmettert."

    Anwalt: Müller hat niemals an die AfD gespendet

    Müllers Anwalt sagte, man halte es für falsch, dass das Gericht von einer Meinungsäußerung ausgegangen sei. Müller habe in der Vergangenheit erklärt, kein AfD-Mitglied zu sein - und dies auch nicht anzustreben. Müller habe sich zur CSU bekannt, der er seit vielen Jahren angehöre.

    "Weiterhin haben wir glaubhaft gemacht, dass Herr Müller niemals an die AfD gespendet hat, noch sonstwie irgendwelche finanziellen Zuwendungen der Partei hat zukommen lassen", teilte der Anwalt mit.

    Müller: Wieder voll auf das Geschäft konzentrieren

    Müller sagte in einer Stellungnahme: "Wir leben in einem Rechtsstaat (Gott sei Dank) und haben diesen Spruch zu akzeptieren." Er wolle sich wieder voll auf das Geschäft konzentrieren.

    Die Molkereigruppe Theo Müller beschäftigt laut Website 35.000 Beschäftigte und erzielte 2025 einen vorläufigen Umsatz von 10,4 Milliarden Euro. Der Sitz der Holding liegt in Luxemburg. Zu der Gruppe, die ihre Ursprünge nahe Augsburg hat, gehören bekannte Marken wie Weihenstephan und Landliebe./lkm/DP/jha






