Börsenstart USA - 24.02. - US Tech 100 stark +0,50 %

Der Dow Jones steht bei 49.030,90 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: The Home Depot +3,49 %, Salesforce +3,05 %, Apple +2,95 %, IBM +2,74 %, Boeing +1,98 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,95 %, JPMorgan Chase -1,68 %, American Express -1,21 %, NVIDIA -0,89 %, Travelers Companies -0,39 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 24.819,63 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +7,70 %, Thomson Reuters +6,63 %, Arm Holdings +4,27 %, Qualcomm +3,75 %, Constellation Energy +3,24 %

Flop-Werte: Dexcom -2,59 %, Broadcom -2,52 %, AppLovin Registered (A) -2,06 %, Palantir -2,00 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,38 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.848,85 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Henry Schein +8,08 %, Advanced Micro Devices +7,70 %, Domino's Pizza +7,30 %, FactSet Research Systems +6,09 %, Keysight Technologies +5,85 %

Flop-Werte: Expeditors International of Washington -4,81 %, Newmont Corporation -3,26 %, Bank of America -2,85 %, Coinbase -2,84 %, CVS Health -2,82 %