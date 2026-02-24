Henry Schein Aktie auf Höhenflug - 24.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Henry Schein Aktie. Mit einer Performance von +8,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Henry Schein Aktie. Nach einem Plus von +1,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 73,85€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Henry Schein ist ein global führender Anbieter von Gesundheitslösungen für Zahnärzte und medizinische Fachkräfte, bekannt für sein breites Produktportfolio und starke Marktstellung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Henry Schein investiert war, konnte einen Gewinn von +18,25 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Henry Schein einen Anstieg von +16,08 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Henry Schein Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,34 % 1 Monat +15,41 % 3 Monate +18,25 % 1 Jahr -7,45 %

Informationen zur Henry Schein Aktie

Es gibt 118 Mio. Henry Schein Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,78 Mrd.EUR € wert.

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), the world’s largest provider of health care solutions to office-based dental and medical practitioners, today reported financial results for the fourth quarter ended December 27, 2025. “Our fourth-quarter sales …

So schlagen sich die Wettbewerber von Henry Schein

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. McKesson notiert im Plus, mit +0,25 %.

Henry Schein Aktie jetzt kaufen?

Ob die Henry Schein Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Henry Schein Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.